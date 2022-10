Jonas Vingegaard voit Remco Evenepoel comme l’un de ses principaux rivaux: « Je le tiens déjà à l’œil »

Avec Mark Cavendish, Chris Froome, Vincenzo Nibali et Alejandro Valverde, les autres têtes de gondole d’un événement organisé sous l’égide d’Amaury Sport Organisation, la société organisatrice du Tour de France, le Danois de 25 ans a découvert des coutumes locales.

Vêtu de l’accoutrement du coin, il a aussi pu jouer du kompang, instrument typique de Singapour. Il prit ensuite part au petit chrono par équipes mis en place pour l’occasion et au critérium de 64 bornes dont l’arrivée fut jugée le long de la Marina Bay, où s’achève aussi le GP de Formule 1.

Il a également profité de l’occasion pour donner de ses nouvelles et entretenu le doute quant à sa participation à la Grande Boucle 2023.

Que pensez-vous du tracé du prochain Tour de France ?

Malheureusement, je n’ai pas pu être présent à Paris mais je pense que c’est un chouette parcours avec un peu de tout. Des montagnes assez longues. Cela dit, j’aurais préféré qu’il y ait davantage de contre-la-montre. 22 kilomètres en tout, ce n’est vraiment pas beaucoup. Mais bon, c’est comme ça, il faudra faire avec. Je reste malgré tout très enthousiaste quant au parcours.

Êtes-vous certain d’en prendre le départ ?

On n’en a pas encore parlé. Nous le ferons lors du stage en décembre. Nous devons analyser les autres possibilités, comme le Giro et ses trois chronos. Je prendrai ma décision en collaboration avec le staff de l’équipe. Mais, à l’heure actuelle, ma préférence va quand même au Tour de France.

Est-ce envisageable de vous voir à la fois au Giro et au Tour de France en 2023 ?

Je crois que, pour le moment, ce n’est pas une option, non. Cela me paraît compliqué d’être compétitif lors des deux rendez-vous. Cette année encore, j’en choisirai un des deux. On verra si dans le futur, je me risquerai à combiner Giro et Tour.

De quoi dépend votre choix ? De votre forme et de celle de Primoz Roglic ?

Non, pas du tout. Cela dépend surtout de ma volonté et de celle de ma direction. Si mon souhait est de prendre le départ du Giro, ils devront en tenir compte. Je me répète : on verra bien en décembre.

Peut-on vraiment imaginer que le vainqueur de la Grande Boucle ne soit pas en France l’été prochain ?

C’est vrai que cela peut paraître peu probable mais cela ne dépend pas que de moi. Ma direction aura aussi son mot à dire. Les deux possibilités sont actuellement sur la table.

Pourquoi pourriez-vous privilégier le Giro au Tour ?

Je veux inscrire les trois grands tours à mon palmarès. Mais attendez un peu, je n’ai pas encore décidé.

On insiste quand même : votre décision ne dépend-elle quand même pas un peu de Primoz Roglic ?

Pas du tout. On peut très bien participer tous les deux à la même course. Nous pouvons être encore plus forts à deux. Nous l’avons déjà montré dans le passé. On s’entend très bien et on peut parfaitement être des coleaders sur un grand tour. Je n’ai pas de problème avec ça.

Si on se souvient du dernier Dauphiné, vous aviez dû vous mettre au service du Slovène alors que vous lui étiez supérieur. N’était-ce pas frustrant ?

Non, pas du tout. Nous y avions des objectifs différents. Lui devait jouer la gagne, alors que moi j’étais là pour m’entraîner en vue du Tour de France.

En quoi votre vie a changé depuis votre victoire au Tour de France ?

Bien sûr, il y a des différences. On me reconnaît davantage dans la rue… C’est normal quand je me souviens de l’accueil royal que j’ai reçu à mon retour au Danemark (NdlR : après avoir gagné le Tour). Je ne pourrai jamais oublier ces moments. Cela a dépassé tout ce que j’avais pu imaginer dans mes rêves les plus fous. J’ai également davantage de sollicitations. Heureusement, rien n’a changé dans mon quotidien à la maison.

Aimez-vous cette nouvelle popularité ?

Je ne peux pas dire que c’est difficile à vivre mais je ne suis pas non plus le gars qui aime ça. Je ne cherche pas à être sous le feu nourri des projecteurs. Je me contenterais bien d’une vie plus calme, dans le plus strict anonymat. Mais c’est comme ça et je l’accepte.

Est-ce encore possible d’aller vous entraîner seul ?

C’est encore possible, pas de problème. Je roule sans me préoccuper de ce qu’il y a autour de moi. Maintenant, si des cyclos essayent de se joindre à moi lors d’une sortie, il n’y a pas de problème.

En quoi est-ce compliqué ou pas de supporter toute la pression qui accompagne le vainqueur du Tour de France ?

Il y a beaucoup de sollicitations mais cela fait partie de mon nouveau statut et je m’en accommode très bien. Cela ne m’énerve pas. Je prends tout ça comme ça vient. Cela ne m’enchante pas plus que ça, mais je vis avec. Je savais qu’en gagnant la Grande Boucle, j’allais être davantage exposé. Ce n’est pas grave du tout.

On imagine que vous avez vu ce que Remco Evenepoel a fait à la Vuelta. Que pensez-vous de lui ?

C’est déjà un très grand coureur. Il a également remporté Liège-Bastogne-Liège et la Clasica San Sebastian. Et puis, il est devenu champion du monde avec la manière. Tout cela en une seule année. C’est impressionnant. Il est actuellement l’un des tout meilleurs du monde. Je le tiens déjà à l’œil. Il faudra en tenir compte dans les grands tours. Il se profile comme l’un de mes principaux rivaux, même si, aujourd’hui, Tadej Pogacar reste le coureur à battre.