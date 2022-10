De Bilbao, d’où s’élancera la course le samedi 1er juillet, jusqu’aux Champs-Élysées, où elle trouvera son épilogue trois semaines plus tard, le dimanche 23 juillet, la 110e édition de la course au maillot jaune propose, au travers de ses 21 étapes et 3 404 kilomètres, une diagonale allant du sud-ouest au nord-est de la France avant l’arrivée à Paris. L’épreuve s’annonçait musclée, elle le sera, avec un partage équitable en faveur des grimpeurs et sprinters, au détriment des puncheurs et des rouleurs.

Le 25e Grand Départ de l’étranger

Après Copenhague l’an passé ou Bruxelles en 2019, la course au maillot jaune s’offre un 25e Grand Départ de l’étranger en démarrant du Pays Basque. C’est la deuxième fois, après 1992, que le Tour part d’Espagne et du Pays Basque. Les deux premières étapes finissant à Bilbao et San Sebastian seront très athlétiques avec 3 300 mètres de dénivelé positif en ouverture et la plus longue étape (209 km) dès le deuxième jour sur les routes de la Clasica San Sebastian avec, notamment, l’ascension du col de Jaizkibel dans la finale. Elles devraient plaire aux puncheurs grimpeurs et voir directement les favoris s’affronter.

Les sprinters retrouveront le sourire

Contrairement à l’an dernier, lorsqu’ils n’eurent que cinq occasions de s’affronter, les sprinters devraient avoir cette fois huit opportunités dans une édition marquée par le 70e anniversaire du maillot vert. Encore devront-ils toutes les saisir à partir du 3e jour où l’entrée en France trouvera son épilogue à Bayonne.

Sept autres étapes peuvent leur sourire : la 4e à Nogaro, la 7e à Bordeaux, après une ligne droite de deux kilomètres sur les quais, la 8e à Limoges, où la montée finale est toutefois en paliers, la 11e à Moulins, dernière préfecture départementale où le Tour ne s’était jamais arrêté, la 18e à Bourg-en-Bresse, la 19e à Poligny, au terme d’une ligne droite finale de 8 kilomètres, ainsi que, bien sûr, la dernière aux Champs-Élysées.

De nécessaires qualités de grimpeur

Les cinq principaux massifs montagneux français seront traversés par le Tour. Depuis plusieurs années, les organisateurs se plaisent à diversifier les terrains difficiles en ne les limitant plus aux seules Alpes et Pyrénées.

De par leur situation géographique, celles-ci vont jouer en début d’épreuve un rôle d’amuse-bouche avec deux des huit étapes de montagne. Dès le 5e jour, le Tour fera une incursion en haute montagne (3 400 mètres de dénivelé) au départ de Pau avant les cols de Soudet, Ichère et Marie Blanque et une arrivée à Laruns où, il y a deux ans, Tadej Pogacar avait enlevé un premier succès d’étape sur le Tour.

Le lendemain, entre Tarbes et Cauterets-Cambasque, ce sera la première des quatre arrivées en altitude (pour cinq en 2022) après les ascensions des cols d’Aspin, du Tourmalet et la montée finale (16 km à 5 %).

Partie de Saint-Léonard-de-Noblat, la patrie de Raymond Poulidor, la 9e étape (3 600 m de dénivelé) sera le théâtre de retrouvailles avec un retour au Puy-de-Dôme dont la montée ne pouvait plus être escaladée depuis la création du train allant au sommet. "On voulait revoir là-haut les champions du Tour, la légende ne demande qu’à revivre", s’est écrié Christian Prudhomme en évoquant le géant auvergnat.

La suite est encore plus rude avec une 13e étape en format concentré le 14 juillet et une montée finale au Grand Colombier. Ensuite, un triptyque haut-savoyard attend les coureurs avec d’abord la 14e étape finissant à Morzine (4 100 mètres de dénivelé) et les cols de Cou, du Feu, de la Ramaz et le terrible Joux Plane d’où on plonge vers l’arrivée. C’est encore plus dur (4 300 mètres de dénivelé) le lendemain vers Saint-Gervais Mont-Blanc et une nouvelle arrivée en altitude.

Septante-deux heures plus tard, le peloton du Tour quittera les Alpes après être arrivé à Courchevel en passant par les cols des Saisies, du Cormet de Rosselend, de Longefoy et le très difficile col de la Loze (le toit du Tour qui culmine à 2 304 mètres), goudronné en 2019 et escaladé une seule fois, il y a deux ans.

Enfin, la montagne peut encore jouer un rôle important à la veille de l’arrivée à Paris avec une étape au format condensé dans les Vosges (six cols au programme et 3 500 mètres de dénivelé) où tout pourra encore se jouer sur les pentes du Ballon d’Alsace, de la Schlucht, du Petit Ballon ou du Platzerwasel, Au total, il y aura 30 cols sur le Tour l’an prochain, un record !

La frustration des rouleurs

Dans ce Tour, les spécialistes du chrono ne seront pas à la fête, c’est sûr. Un seul contre-la-montre est au programme, le mardi 18 juillet, au lendemain de la deuxième journée de repos. Il est de surcroît clairement à l’avantage des bons grimpeurs avec, entre Passy et Combloux, 650 mètres de dénivelé pour 22 kilomètres et les côtes des Soudans et de Domancy (2,5 km à 9 %) sur laquelle Bernard Hinault avait conquis le titre mondial il y a 42 ans. Malgré cela, comme tous les observateurs, le Blaireau aura certainement trouvé ce parcours alléchant et prometteur.