Le coureur de Soudal-Quick Step (future appellation de son équipe) devait, selon le plan à moyen et long terme de la formation de Patrick Lefevere, être aligné au Tour d’Italie en 2023 et différer d’une année supplémentaire ses débuts au Tour de France. Mais ses succès à la Vuelta et au Mondial ont modifié la donne, du moins dans l’esprit des supporters, des passionnés de cyclisme et des médias qui piaffent d’impatience à l’idée de voir le Belge au départ de Bilbao.

Pourtant, le porteur du maillot arc-en-ciel a sous-entendu qu’il allait d’abord viser le maillot rose avant de songer à empocher le jaune. "On a un plan et la saison dernière on ne l’a pas changé, disait-il récemment. Cela n’a aucun sens d’aller plus vite que le plan."

Lefevere a pourtant laissé sous-entendre qu’il pourrait en être autrement. "Je n’exclus rien, mais j’ai déjà dit plus de 100 fois qu’on ne déciderait pas en cinq minutes de sa participation éventuelle, cela se fera en décembre ou même en janvier (NdlR : lors des stages de l’équipe en Espagne) après mûre réflexion", a-t-il répété ce jeudi à Paris.

Lefevere: « Un Remco en grande forme peut briller sur tous les terrains »

Le prochain Tour d’Italie va présenter trois chronos et un total de 70 kilomètres à couvrir en solitaire contre respectivement un et vingt-deux sur la Grande Boucle. "Les médias se focalisent bien trop sur ces contre-la-montre, a dit le manager flandrien. Un Remco Evenepoel en grande forme est capable de briller sur tous les terrains et certainement en montagne. C’est un Tour bien balancé. Je vois pas mal de chances pour un bon Julian Alaphilippe au début et on a, avec Merlier et Jakobsen, deux excellents sprinters. Avec huit sprints possibles, on devra au moins en prendre un des deux dans l’équipe."

Et donc au moins deux ou trois coureurs capables de les épauler avant les sprints. "Le Tour ne se dessine pas pour tel ou tel coureur, dit Christian Prudhomme. Celui-ci était déjà tracé avant l’été quand Remco n’avait gagné ni la Vuelta ni le Mondial. Justement, il a montré à Liège, à San Sebastian ou au Mondial, qu’il n’avait nullement besoin de chrono pour enlever une grande course. Les dix premiers jours du Tour ont tous les ingrédients pour qu’Evenepoel dynamite la course. Nous serons évidemment honorés de sa venue, quelle que soit l’année où cela se produit."