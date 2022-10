Tour de France 2023: le parcours dévoilé !

Le Grand Départ du 110e Tour de France sera donné à Bilbao, dans la communauté autonome du Pays basque. La Grande Boucle 1992 avait pris son envol d'une autre ville basque espagnole Saint-Sébastien qui accueillera cette fois l'arrivée de la 2e étape. Après trois étapes au-delà des Pyrénées, le Tour de France se poursuivra sur les routes de France en visitant six régions et vingt-cinq départements.

Le Tour de France 2023, long de 3.404 kilomètres, totalisera 21 étapes: 8 de plaine, 4 accidentées, 8 de montagne - dont 4 arrivées en altitude à Cauteret-Cambasque, au Puy de Dôme, au Grand Colombier et à Saint-Gervais Mont Blanc - et 1 contre-la-montre dans les Alpes au début de la dernière semaine.

Deux journées de repos sont programmées après 9 et 15 jours de course.

40 sites ou villes-étapes seront visités par la Grande Boucle en 2023, donc 12 nouveautés: Bilbao (ét. 1) Amorebieta-Etxano (ét. 2), Nogaro (ét. 4), Vulcania (ét. 10), Moulins (ét. 11), Belleville-en-Beaujolais (ét. 12), Châtillon-sur-Chalaronne (ét. 13), Les Gets les Portes du Soleil (ét. 15), Passy (ét. 16), Combloux (ét. 16), Poligny (ét. 19) et le Markstein Fellering (ét. 20).

Le Tour de France 2023 passera par les 5 massifs montagneux de France, dans l'ordre: les Pyrénées, le Massif central, le Jura, les Alpes et les Vosges. La course comportera 30 cols, côtes ou arrivées en altitude classées en deuxième, première ou hors catégorie. Trois nouvelles difficultés seront franchies par les coureurs: la côte de Vivero au Pays basque, le col de la Croix Rosier dans le Massif central et le col du Feu dans les Alpes. Le Puy de Dôme fera quant à lui son grand retour dans le parcours, après 35 ans d'absence (1988). Le col de la Loze (2.304 mètres) sera le toit du Tour 2023.

"Le Tour 2023 sera certes usant mais je veux préciser que nous proposerons huit étapes pour les sprinters", a souligné Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. "Mais les sprinters doivent être des hommes du Tour, je veux dire qu'ils doivent toujours aller au bout. La première étape proposera déjà 3.300 mètres de dénivelé positif. Il n'y a presque jamais eu pareil dénivelé dans la première journée. Nous voulons par là montrer le Pays basque, sa passion cycliste, ses paysages, ses pentes raides."

Le Tour de France 2022 a célébré la victoire du Danois Jonas Vingegaard devant le Slovène Tadej Pogacar et le Britannique Geraint Thomas.

Les différentes étapes

1re étape - samedi 1er juillet : Bilbao (Esp) - Bilbao (Esp), 182 km.

2e étape - dimanche 2 : Vitoria-Gasteiz (Esp) - Saint-Sébastien (Esp), 209 km.

3e étape - lundi 3 : Amorebieta-Etxano (Esp) - Bayonne, 185 km.

4e étape - mardi 4 : Dax - Nogaro, 1872 km.

5e étape - mercredi 5 : Pau - Laruns, 165 km.

6e étape - jeudi 6 : Tarbes - Cauterets-Cambasque, 145 km.

7e étape - vendredi 7 : Mont-de-Marsan - Bordeaux, 170 km.

8e étape - samedi 8 : Libourne - Limoges, 201 km.

9e étape - dimanche 9 : Saint-Léonard-de-Noblat - Puy de Dôme, 184 km.

lundi 10: 1re journée de repos à Clermont-Ferrand.

10e étape - mardi 11 : Vulcania - Issoire, 167 km.

11e étape - mercredi 12 : Clermont-Ferrand - Moulins, 180 km.

12e étape - jeudi 13 : Roanne - Belleville-en-Beaujolais, 169 km.

13e étape - vendredi 14 : Châtillon-sur-Chalaronne - Grand Colombier, 138 km.

14e étape - samedi 15 : Annemasse- Morzine Les Portes du Soleil, 152 km.

15e étape - dimanche 16 : Les Gets Les Portes du Soleil - Saint-Gervais Mont Blanc, 180 km.

lundi 17 : 2e journée de repos à Saint-Gervais Mont Blanc.

16e étape - mardi 18 : Passy - Combloux, clm individuel 22 km.

17e étape - mercredi 19 : Saint-Gervais Mont Blanc - Courchevel, 166 km.

18e étape - jeudi 20 : Moûtiers - Bourg-en-Bresse, 186 km.

19e étape - vendredi 21 : Moirans-en-Montagne - Poligny, 173 km.

20e étape - samedi 22 : Belfort - Le Markstein Fellering, 133 km.

21e étape - dimanche 23 : Saint-Quentin-en-Yvelines - Paris Champs Elysées, 115 km.