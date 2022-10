Des Tours de France, doit-on dire désormais, après la relance par ASO de la version féminine de la course au maillot jaune. Marion Rousse et Christian Prudhomme monteront en chaire de vérité pour divulguer ce que seront les parcours 2023.

La deuxième édition de la Grande Boucle dames débutera le dimanche 23 juillet, au moment même où l’épreuve masculine se terminera sur les Champs Élysées. Cette fois, c’est de Clermont-Ferrand, si l’on en croit le quotidien régional auvergnat La Montagne, que les candidates à la succession d’Annemiek van Vleuten démarreront pour la première des huit étapes. Le tracé devrait ensuite prendre la direction du sud pour trouver son épilogue dans les Pyrénées et notamment au Tourmalet. Comme l’an dernier (avec l’arrivée dans les Vosges), la montagne devrait départager les concurrentes à la fin d’une épreuve qui trouvera son épilogue le dimanche 30 juillet.

Le directeur du Tour dévoilera ensuite les détails du parcours qu’empruntera le peloton lors de la 110e édition, avec un Grand Départ depuis le Pays basque et Bilbao. Jonas Vingegaard a confirmé qu’il comptait bien défendre son titre. C’est la deuxième fois que la course au maillot jaune partira d’Espagne et la deuxième également du Pays basque, terre de cyclisme s’il en est. En 1992, l’épreuve avait débuté de San Sebastian et avait lancé le premier des cinq succès consécutifs de Miguel Indurain.

Trois étapes sont prévues dans la région où les trois provinces seront visitées. Après le chrono inaugural à Copenhague, on en revient à une étape en ligne pour débuter. De Bilbao, où le Tour n’est jamais venu, à… Bilbao, sur 185 km. Cette première étape sera courue le samedi 1er juillet sur un tracé très athlétique avec un final pour puncheurs, la ligne étant tracée au sommet d’une côte à 5 %.

Le lendemain, ce sont les routes empruntées par la Clasica San Sebatian entre Vitoria Gasteiz et San Sebastian (210 km) avec le col du Jaizkibel, que l’on retrouvera. Ensuite, le lundi 3 juillet, au départ d’Amorebieta-Etxano en province de Biscaye, le peloton prendra la direction de la France après avoir retraversé San Sebastian puis la frontière à Irun (au 140e km) pour finir, sans doute car désormais tout n’est que conjectures et rumeurs, à Bayonne, après avoir longé le littoral basque français par Hendaye, Saint-Jean de Luz et Biarritz.

Le Tourmalet et l’Aspin au programme

La course visitera dans la foulée les Pyrénées avec trois étapes au programme. La 4 ira de Dax à Nogaro, elle sera vallonnée et finira sur le circuit automobile. Première arrivée en altitude au 5e jour, à Cauterets Pont d’Espagne, un site naturel situé à environ 1 500 mètres d’altitude. Le Tourmalet et l’Aspin devraient être au programme.

Le lendemain, un chrono est prévu à Tarbes. Il reste à déterminer s’il se disputera par équipe ou individuellement. Les deux jours suivants, les échappées ou les sprinteurs devront saisir leur chance avec un retour, treize ans après, à Bordeaux, le vendredi 7 juillet (après un départ de Mont-de-Marsan, la ville d’Ocana, dont on fêtera le cinquantenaire de son succès au Tour) et une arrivée à Limoges, le samedi 8.

La finale de la première semaine propose un autre revenant : le Puy de Dôme qui n’avait plus été escaladé depuis 1988 et qui le sera, après travaux, en l’absence de public et de véhicules ! L’étape partira de Saint-Léonard-de-Noblat, la ville de Raymond Poulidor. Entourant la première journée de repos à Clermont-Ferrand, ce sont plusieurs étapes musclées qui sont tracées en Auvergne et dans le Massif central puis dans les Monts du Beaujolais.

La deuxième semaine finira en feu d’artifice. D’abord, le vendredi 14 juillet, au Grand Colombier, dans le Jura, gravi pour la cinquième fois depuis 2012 dont la dernière avait vu le succès de Primoz Roglic et la défaillance d’Egan Bernal en 2020. Ensuite avec deux étapes alpines finissant à Morzine puis à Saint-Gervais Mont-Blanc, à la veille du second jour de repos.

Un contre-la-montre individuel, en côte, lancera le dernier volet du Tour entre Passy et Combloux avec l’ascension de la côte de Domancy où Bernard Hinault décrocha le titre mondial en 1980. Le lendemain, mercredi 19 juillet, nouvelle arrivée en altitude à l’altiport de Courchevel en passant par le très difficile col de la Loze (2 304 m d’altitude), découvert il y a deux ans. Après deux étapes de transition, la course se jouera définitivement dans les Vosges avec le Grand Ballon et le Markstein comme épilogue de l’avant-dernière étape, à la veille de l’habituelle étape finale entre Saint-Quentin-en-Yvelines (où auront lieu les épreuves sur piste des JO 2024) et les Champs Élysées.