Kévin Van Melsen jette un oeil dans le rétro: "Fier de ce que j'ai accompli"

Pourtant, il aura conservé année après année la confiance de ses dirigeants et surtout le respect de ses leaders pour son professionnalisme et l’immense travail accompli à leur service. KVM a accompagné la formation de Jean-François Bourlart dans son évolution, du niveau continental, la D3 du cyclisme, où il est arrivé en 2009, jusqu’au sommet de la hiérarchie puisqu’Intermarché – Wanty Gobert Matériaux a terminé sa deuxième saison en WorldTour au 5e rang mondial, juste devant Quick-Step Alpha Vinyl ! Il aura connu les très bons moments mais aussi les drames qui ont endeuillé le groupe avec les disparitions de Rob Gooris en 2012 et de son ami Antonie Demoitié quatre ans plus tard.

Un « clubman »

En football, on parlerait à propos de Kévin Van Melsen d’un véritable clubman. D’ailleurs, il va rester fidèle à l’équipe wallonne. À 35 ans, le Verviétois a déjà pris la direction de la nouvelle équipe continentale de développement IWG Devo qui vient compléter la pyramide de la structure avec 13 coureurs espoirs dont sept Belges.

Une nouvelle casquette qu’il a déjà eu l’occasion de coiffer lors du premier rassemblement conjoint des noyaux WorldTour et U23 de l’équipe destiné à préparer la saison 2023. Trois semaines après sa dernière course, le Wallon se souvient. "J’étais préparé à ces adieux depuis un an, car j’avais annoncé à Jean-François en signant mon contrat fin 2021, que ce serait le dernier car nous allions avoir un deuxième enfant et ma famille a beaucoup donné pour ma carrière, dit Van Melsen. Je voulais terminer sur une bonne note en continuant à m’entraîner à fond même si j’ai mal depuis ma fracture et mon opération de la clavicule, à Louvain début août. À Binche, il y avait de l’émotion, de la tristesse, de la nostalgie mais aussi de la fierté après le travail accompli pendant 14 ans."

Car le Liégeois est un exemple de longévité assez rare. "Chez les jeunes, déjà, j’étais resté fidèle au même club, le VC Ardennes. Je travaillais dans un magasin de vélo depuis cinq ans quand j’ai signé chez Jean-François en 2009. À l’époque, Gérard Bulens nous avait aidés avec le soutien et des contrats de l’Adeps. Avec l’accord de mes parents, le but était de voir si, en deux ans, je pouvais réussir chez les pros. Ça a été le cas, notamment parce que j’ai directement fait de belles courses et je me suis mis au service de Stefan Van Dijk, qui était leader."

Van Melsen s’est vite mué en équipier dévoué. "Chez les jeunes, j’avais gagné beaucoup de courses, une année, 22 ou 23 en débutants, puis j’ai été champion de Belgique en junior, poursuit-il. Mais je suis directement mis dans le rôle d’équipier et ça a payé. J’ai vu passer des gens plus doués que moi mais qui ne sont pas restés car ils ne faisaient pas ce qu’on leur demandait pour l’équipe. Ils finissaient 12e, 13e, 8e… alors que je me donnais à 100 % pour l’équipe."

Le Wallon n’a jamais connu la victoire chez les pros. "J’aurais pu penser aussi à faire des résultats mais j’ai fait un choix, je n’étais pas un grand champion, j’aurais peut-être pu gagner l’une ou l’autre course, mais mon rôle me convenait bien, je ne voulais pas brûler ma carrière pour un résultat. Ma plus grosse déception, c’est Paris-Tours 2014. Nous étions échappés à huit, puis à trois avec Jelle Wallays et Thomas Voeckler, mais dans la finale, ma chaîne a commencé à sauter dès que je mettais de la puissance. J’ai dû les laisser partir dans la côte de Beausoleil, à une dizaine de kilomètres de l’arrivée. Ils ont été au bout et moi j’ai été repris par le peloton. C’était la chance de ma carrière car j’étais assez rapide au sprint. Une autre fois au Tour de Belgique, c’est une chute qui a ruiné ma chance. Puis, au fil des ans, le statut de l’équipe augmentant, je ne devais plus aller dans les échappées mais rester avec mes leaders."

« Une belle opportunité »

Le Verviétois garde malgré tout d’excellents souvenirs, à commencer par le Tour de France qu’il a couru en 2019. "Je suis content de l’avoir fait et fini, dit Kévin Van Melsen. Le Tour, c’est l’apothéose pour un coureur. J’ai un autre excellent souvenir de la Vuelta de l’an passé. On a eu le maillot rouge pendant dix jours, durant lesquels j’ai dû contrôler le peloton. Paris-Roubaix, l’an passé, dans le déluge est un autre beau souvenir."

Sa carrière de coureur terminée, le voici qui passe de l’autre côté de la barrière. "En juin, Jean-François Bourlart est venu me proposer de m’occuper de l’équipe Devo (NDLR : pour développement). On démarrait de zéro, il a fallu tout mettre en place, l’encadrement, le staff, le matériel, les commandes, les programmes… Ça m’intéresse beaucoup. On le fait en travaillant sur le long terme comme ça a été fait avec l’équipe avec le succès que l’on sait car Jean-François n’a pas brûlé les étapes. C’est une belle opportunité car j’aime bien travailler avec les jeunes. Aike Visbeek (NDLR : le manager de la performance de l’équipe) m’avait demandé de prendre cette saison sous mon aile Hugo Page, en camps entraînement et en faisant chambre avec lui car c’est un fougueux mais qui a un grand talent et un énorme moteur. Je serai directeur sportif principal de cette formation et je le serai aussi 30 jours par an en WorldTour. On a 13 coureurs plus cinq ou six cyclo-crossmans. Le programme, c’est le calendrier international U23 et les courses 1.2 et 2.2. Ce qui est intéressant, c’est qu’on peut parfois aligner l’équipe espoir dans les courses 1.1 et 2.1 ou faire monter un espoir ou l’autre dans une épreuve avec la WorldTour et inversement."

« Ça roule plus vite »

En près de 15 ans, Kévin Van Melsen a vécu une évolution rapide du cyclisme. "Ça roule beaucoup plus vite surtout depuis la pandémie, assure-t-il. Avant, je roulais en 53x11, cette dernière année, j’avais presque tout le temps un 55x11. Le peloton s’est sérieusement rajeuni et les jeunes marchent vraiment fort, les finales commencent beaucoup plus tôt, à 80-100 kilomètres du but, on n’attend plus les 30 derniers kilomètres, on est dans une nouvelle ère. Les carrières vont être moins longues, on ne pourra pas tenir 15 ans full gaz. Les camps d’entraînement se multiplient et il y a moins de respect et plus de chutes."