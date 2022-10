John Lelangue revient sur son départ de l’équipe Lotto Soudal: « J’ai toujours été le paravent des coureurs »

John Lelangue, quel bilan global dressez-vous de vos années chez Lotto ?

Sportivement, la relégation est le gros point noir. C’est évident. Nous savions que ce serait difficile. Quand je suis arrivé à la tête de l’équipe, on était déjà dans un cycle entamé par mes différents prédécesseurs, en ce qui concerne la composition de l’équipe, notamment. Il fallait restructurer tout ça. À mes yeux, il fallait investir dans la jeunesse, quitte à prendre des risques. Nous l’avons fait et, de ce point de vue là, je ne peux pas être mécontent. Face à des grosses cylindrées, qui ont des budgets largement supérieurs au nôtre, il fallait opérer des choix stratégiques. Former est l’option que nous avons prise. Nous nous sommes appuyés pour cela sur la structure U23 dirigée par Kurt Van de Wouwer. Beaucoup de nos coureurs sont passés par là. C’est la base d’un vrai projet d’où sortent de nombreux talents. Mais tout cela ne se fait pas du jour au lendemain. Quand je vois ces jeunes gars s’épanouir et progresser, c’est une satisfaction. Arnaud De Lie, Max Van Gils et Lennert Van Eetveld sont des réussites. La venue d’Alec Segaert également. Cette formation est là pour développer des jeunes Belges, avant tout. Mais tout cela, je le répète, ne se fait pas sans mal. Cela peut mettre du temps. C’est comme dans un club de football qui décide de tout miser sur les jeunes. Je suis aussi content que les points UCI ont été pris par neuf ou dix coureurs, pas par un seul. On arrive dans cette phase où les jeunes prennent le pouvoir. Mais c’est dommage que ce soit juste trop tard par rapport au classement WorldTour. Enfin, je ne m’en sers pas comme d’une excuse, mais des courses où nous prenions habituellement pas mal de points ont été annulées pendant deux ans à cause de la pandémie. Cela nous a laissé moins d’opportunités pour faire le plein de points. Pendant la pandémie, beaucoup de petites courses n’ont pas eu lieu. Ça n’a pas fait nos affaires. De toute façon, je reste persuadé que cette équipe va, malgré tout, dans la bonne direction. Miser sur les jeunes ne se fait pas au détriment des points mais cela requiert du temps et de la patience. Et ce n’est pas un choix financier parce que les jeunes coûtent cher aussi. On a toujours voulu miser sur le long terme. On a gardé le cap au lieu d’investir dans des usines à points de 34 ou 35 ans.

Avez-vous commis des erreurs ?

Bien sûr. J’en commets tous les jours, comme tout le monde. Mais je n’en ai pas fait sur le recrutement, même si certains coureurs n’ont pas signé les résultats escomptés. On m’a reproché d’avoir offert un contrat de trois ans à Philippe Gilbert. Mais quand on l’a signé, il venait de gagner un monument. En outre, nous étions dans une phase de transition, en train de nous séparer de beaucoup de coureurs. Il nous fallait donc un gars emblématique qui pouvait faire du résultat. Phil avait ce profil. Et il pouvait tirer les jeunes vers le haut. On ne parlait pas de lui comme d’un coureur vieillissant. Malheureusement, on n’avait pas prévu la pandémie et sa chute sur le genou au Tour 2020. Mais si beaucoup de nos coureurs ont franchi un palier, c’est aussi grâce à lui. Je n’ai pas de regrets sur les cyclistes que j’ai attirés chez Lotto. En revanche, j’en ai de ne pas avoir pu amener certains gars.

Vous êtes fortement critiqué ces derniers temps…

Je le sais et ce n’est pas plus grave que ça. Je me suis toujours mis comme un paravent devant les coureurs et les directeurs sportifs. J’ai toujours cherché à les protéger. J’ai toujours pris les critiques et assumer la pression. Mais, à un moment, c’est bon. Ce n’est quand même pas moi qui pédale ou établis la tactique de course. L’aspect sportif ne prend même pas 50 % de mon boulot de CEO. Il y a également des finances, du marketing, de l’administratif, de la gestion du personnel… Mais j’assume cela. On me reproche le recrutement de Philippe Gilbert. Ok, très bien. Mais lui n’a jamais essuyé de critiques. On me reproche une mauvaise stratégie pendant le Tour de France. Mais ça a toujours été le boulot des directeurs sportifs, pas le mien. Je suis tributaire aussi de leur rendement, ainsi que de celui des coureurs. Ce n’est pas moi qui suis sur le vélo ou dans la voiture derrière les coureurs.

Sur les réseaux sociaux, Marc Sergeant vous a reproché d’avoir fait couler le navire et de le quitter…

La critique est toujours facile. Je n’ai volontairement pas réagi à chaud à son tweet mais il oublie peut-être qu’il était là avant moi. Il faisait partie des comités de sélection, il était au conseil d’administration. Donc il a sa part de responsabilités également. Mais pour moi, la page est tournée. Il n’y a pas de polémique à entretenir.

Ne craignez-vous pas que votre réputation souffre de cette relégation ?

Non. Quand on accepte de venir dans le sport de haut niveau, il faut accepter la critique. Je suis revenu chez Lotto parce que c’était Lotto et qu’il y avait un projet axé sur la jeunesse. Je ne serais pas allé ailleurs. Mon métier, à moi, c’est d’organiser des grands événements, comme je l’ai fait au Qatar et en Chine.

L’année prochaine, vous vous occuperez du Tour de Pologne. Vous verra-t-on encore à la tête d’une équipe ?

Non, je ne dirigerai plus une équipe. Quand j’ai quitté BMC, j’avais toujours dit que la page équipe était tournée, mais Lotto avait tout pour me séduire et m’offrait la possibilité de revenir en Belgique après avoir passé 25 années à l’étranger. Je ne regrette pas du tout d’avoir accepté cette proposition. Mais maintenant, il est temps de passer à autre chose et de ne pas faire l’année de trop. Je ne me voyais pas aller dans une autre équipe, parce que je reste attaché sentimentalement à Lotto.