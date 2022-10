Cyclocross - Les championnats d'Europe à Namur offrent “un parcours plus spectaculaire pour l’Euro”

Organisés en début de saison, ces championnats d’Europe risquent d’arriver un peu trop tôt pour les stars de la discipline qui combinent désormais avec la route, comme Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Quinten Hermans ou le champion du monde Tom Pidcock. "Je leur ai posé la question par rapport à leur participation et ils ne m’ont pas répondu non. ", évoque l’ancien triple champion du monde Erwin Vervecken, en charge du parcours de l’épreuve de la citadelle. "On ne sait pas encore trop dire. Chez les dames, les grands noms devraient être au départ. Avec peut-être Pauline Ferrand-Prévot."

Pour cette édition particulière du cyclo-cross, le tracé va garder les spécificités du site historique namurois. "Mais nous voulions apporter quelque chose en plus, rendre ce parcours encore plus spectaculaire", poursuit Erwin Vervecken. "Le départ sera identique, mais après le passage devant le château, il y aura une petite boucle supplémentaire (pour passer dans le théâtre de Verdure où il y aura un grand écran) avec une montée en plus. Il y aura également d’autres petits aménagements, notamment pour la dernière côte avant l’arrivée, qui promet d’être bien explosive."

La montée avec les pavés, juste avant le célèbre dévers, sera toujours d’actualité pour désigner les successeurs de Lucinda Brand, spécialiste de l’épreuve de Namur, et Lars van der Hajar. Le programme : Euro des masters le vendredi 4 novembre, dames juniores et dames élites et hommes U23 le samedi 5 novembre, hommes juniors, femmes U23 et hommes élites le dimanche 6 novembre.