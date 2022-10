Trois chronos, sept cols: cette année, le Giro a tout pour plaire à Remco

Patrick Lefevere, le manager de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl du Brabançon, a beau lancer dans un sourire que les organisateurs du premier grand tour de la saison "n’ont certainement pas construit leur parcours en fonction de Remco", on dirait pourtant bien que RCS a déroulé le tapis rose pour accueillir le champion du monde.

Un possible maillot rose d’entrée et trois chronos

Avec trois contre-la-montre individuels (pour un total de 70,6km) au programme d’une 106e édition qui s’élancera des Abruzzes, le prochain Giro cassera les codes en faisant la part belle à l’effort en solitaire souvent boudé ces dernières années par les organisateurs des épreuves de trois semaines. Il faut ainsi remonter dix ans en arrière pour trouver trace d’une édition comportant autant de kilomètres de chrono individuel. Un exercice dans lequel excelle déjà Remco Evenepoel mais qui demeure un axe de travail et une priorité dans son évolution. La semaine passée, en marge de la cérémonie du Vélo de Cristal, il a ainsi soufflé vouloir tenter de devenir champion du monde de la spécialité dans un avenir proche.

La première étape consistant en un contre-la-montre inaugural de 18,4km au profil relativement plat tracé entre Fossacesia Marina et Ortona, le prodige de Schepdaal pourrait se voir offrir la possibilité d’endosser le maillot rose d’entrée. Après un second chrono de 33,6km pour pur spécialiste programmé lors de la 9e étape, RCS a choisi un format très particulier pour la journée qui précédera l’arrivée finale à Rome : un contre-la-montre de 18,6 kilomètres proposant l’ascension de Monte Lussari, un col de 7,3km à… 12,1 % de moyenne (deux passages à 22 %) ! Des pentes extrêmes sur lesquelles Evenepoel a démontré lors de la dernière Vuelta avoir considérablement progressé.

Sept cols à plus de 2 000 m d’altitude

Avec sept cols culminant à plus de 2 000 mètres au programme (Gran Sasso d’Italia 2 135 m, Grand Saint-Bernard 2 469 m, Croix de Cœur 2 174 m, Simplonpas 2 004 m, Valparola 2 196 m, Passo Giau 2 233 m, Tre Cime di Lavaredo 2 405 m) jalonnant le parcours, le nouveau champion du monde pourrait définitivement valider en mai prochain des progrès en altitude pour lesquels il avait beaucoup travaillé l’été dernier dans la région de Livigno dans la perspective de la Vuelta 2022.

Considéré par le peloton comme le grand tour le plus exigeant en termes de tracé, le Giro n’a pas fait mentir sa tradition puisque deux étapes (la 16e vers le Monte Bondone et la 19e avec arrivée au Tre Cime di Lavaredo) proposeront plus de 5 000 mètres de dénivelé positif. Un terrain diabolique qu’Evenepoel devra également apprivoiser s’il souhaite succéder à l’Australien Jai Hindley au palmarès.

"Nous n’allons pas nous précipiter dans notre choix de programme avec Remco, commentait lundi soir Patrick Lefevere. Nous connaissons le tracé du Giro et découvrirons dans un peu plus d’une semaine celui du Tour de France (NDLR : présentation le jeudi 27). Nous analyserons ensuite tous les éléments avec le staff et le coureur pour poser une décision qui devrait sans doute tomber en décembre, lors du stage d’équipe en Espagne. Je sais que j’avais soufflé, lorsque Julian Alaphilippe avait endossé son maillot de champion du monde, qu’une Grande Boucle avec la tunique arc-en-ciel était une expérience à ne pas louper mais la situation est différente pour Remco. Avec son statut de vainqueur de la Vuelta et de spécialiste des grands tours, les attentes seraient différentes autour de lui et je n’ai pas envie que l’on dise, s’il venait par exemple à finir la Grande Boucle à une 6e place, que le Tour d’Espagne n’est pas le Tour de France…"