Evenepoel et... van Aert connaîtront ce lundi le tracé du Giro 2023, avec 65 kilomètres de contre-la-montre et une 3e semaine dantesque?

Ce dernier a déjà affirmé que le Giro 2023 sera "moins compliqué et technique" que l’édition de cette année. On sait aussi que la première étape sera un contre-la-montre de 18,4 kilomètres entre Fossacesia et Ortona et que la deuxième (204km entre Teramo et Salvo) sera promise aux sprinteurs. Pour le reste, la presse italienne est parvenue à obtenir quelques indices...

Wout van Aert également tenté?

Plusieurs médias transalpins affirment que les puncheurs seront à la fête en première semaine. Un circuit autour de Naples, semblable à celui qui à permis à Thomas De Gendt de s’imposer cette année, est une possibilité. Ce qui pourrait offrir un début de Giro 2023 similaire au début de Tour de France 2022 puisque Wout van Aert avait pris le pouvoir grâce aux bonifications glanées au sprint, après un bon contre-la-montre d’ouverture, avant d’asseoir sa domination dans les étapes réservées aux puncheurs.

L’ancien champion de Belgique a récemment affirmé qu’il souhaitait découvrir le Tour d’Italie et le Tour d’Espagne, reste à savoir s’il envisage vraiment de disputer le Giro dès la saison prochaine. Si Wout se laisse tenter par un parcours à sa mesure, il pourrait être accompagné de son équipier Primoz Roglic, alors que Jonas Vingegaard devrait être leader unique au Tour de France.

Une troisième semaine décisive

Mais à l’heure d’écrire ces lignes, la tête d’affiche belge qui a le plus de chances de prendre le départ du Giro est bien Remco Evenepoel. Le vainqueur sortant de la Vuelta et son équipe semblent vouloir s’en tenir au plan initial: privilégier le Giro en 2023 et attendre un an de plus pour partir à la conquête du Tour de France. Pour s’assurer que le champion du monde ne change pas d’avis, les organisateurs ont mis le paquet pour le séduire. Trois contre-la-montre individuels sont notamment prévus, pour une distance totale qui varie entre 65 et... 80 kilomètres selon les sources.

Outre la première étape, la neuvième et la vingtième devraient également proposer des chronos. D’abord un pour purs spécialistes puisqu’on évoque un tracé parfaitement plat de 35 à 40 kilomètres en fin de première semaine. Avant un effort solitaire beaucoup plus accidenté à la veille de l’arrivée à Rome puisque ce dernier contre-la-montre devrait se terminer au sommet du Santo di Lussari (7,2km à 12%).

Si la difficulté de ce dernier contre-la-montre se confirme, la victoire finale de ce Tour d’Italie se jouera jusqu’à l’avant-dernière journée. D’autant qu’elle arrivera au bout d’une troisième semaine particulièrement dense, avec notamment l’étape-reine prévue pour la 19e étape, avec l’enchaînement de cinq ascensions dans les Dolomites et une arrivée possible au sommet des Tre Cime di Lavaredo, à 2315 mètres d’altitude.