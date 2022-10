Mondiaux de cyclisme sur piste : La Belgique 6e du tableau des médailles, les Pays-Bas en tête

La Belgique quitte ces Mondiaux 2022 avec quatre médailles: l’or de Lotte Kopecky dans la course à l’élimination dames, l’or de Lotte Kopecky et Shari Bossuyt dans l’américaine dames, le bronze de Fabio Van den Bossche dans la course aux points messieurs et le bronze de Fabio Van den Bossche et Lindsay De Vylder dans l’américaine messieurs. Ces quatre médailles placent la Belgique à la 6e place de ce tableau.