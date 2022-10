« À partir de maintenant, le Tour de France reçoit la priorité », affirme Remco Evenepoel qui envisage tout de même de participer au Giro

En amont de la remise du trophée, le Belge a accordé une interview croisée avec Dirk De Wolf, premier lauréat de ce prix, au quotidien flamand. Dans celle-ci, il évoque la suite de sa carrière. Et le Brabançon ne passe pas par quatre chemins: son grand objectif désormais est le Tour de France. "À partir de maintenant, la Grande Boucle devient une priorité. Un jour, je veux gagner cette course", a-t-il affirmé avant de nuancer les attentes, "C’est le rêve ultime mais cela n’exclut pas une année de transition en 2023." L’option de participer au Tour d’Italie la saison prochaine reste donc bien sur la table.

"Naturellement, dans mon choix de grand tour, je vais devoir tenir compte de nos deux sprinteurs (Fabio Jakobsen et Tim Merlier)", a souligné le champion du monde, "mais en fait, nous pouvons nous diviser les tâches proprement. Je trouve cela mieux, sinon on risque de diviser nos forces. Cela vaut pour moi mais aussi pour nos sprinteurs qui méritent d’avoir un bon train. Ce qui rend la combinaison difficile. On pourrait se répartir les grands tours de la sorte: moi le Giro, Fabio le Tour et Tim la Vuelta."

Plus que jamais le véritable leader de son équipe, pour Evenepoel, l’appétit semble venir en mangeant