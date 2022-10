Ganna à l’heure au rendez-vous

Dix minutes interminables

Le multiple médaillé olympique a, donc, connu son heure de gloire au terme d’une année où il avait loupé ses trois autres objectifs : Paris-Roubaix, le chrono d’ouverture du Tour de France et celui des Mondiaux. Pour ce faire, le colosse transalpin (26 ans, 1,93m, 83 kg) est parti beaucoup plus vite que ce que le clan Ineos avait imaginé. Il est parvenu à tenir avant de finir par "dix minutes interminables".

"Initialement, l’idée était d’accélérer à la demi-heure, ou après 35 minutes. Mais je me suis sans doute un peu emballé au bout d’une vingtaine de minutes car les jambes tournaient très bien, explique-t-il. Je me rendais compte que l’écart avec l’ancien record grandissait en permanence et que j’étais même en avance sur l’objectif fixé. Après trente minutes, je me sentais tellement bien que je pensais qu’il serait possible d’atteindre les 57 kilomètres. Mais il faut pouvoir gérer un effort d’une heure et j’ai beaucoup appris dans ce domaine-là. J’ai commencé à sentir mes limites dans le dernier quart d’heure et les dix ultimes minutes, j’ai souffert. J’étais confiant et je me disais qu’il fallait que j’assure et que je ne me mette surtout pas dans le rouge. Je suis très heureux d’avoir réussi à relever ce défi qui est toujours considéré comme l’un des plus difficiles au monde. Maintenant, je vais relâcher un peu pendant un ou deux jours car les championnats du monde sur piste arrivent très vite (du 12 au 16 octobre) et que l’Italie a des choses à défendre."

Ses équipiers l’ont d’ailleurs porté en triomphe. Et ce dimanche, ils ont pris, avec leur héros, la direction de Saint-Quentin-en-Yvelines pour l’échéance planétaire.