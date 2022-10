Philippe Gilbert quitte le peloton sur une 27e place à Paris-Tours: « Je suis heureux »

Dans le final, Gilbert a encore pointé son nez à l’avant du peloton restreint qui se battait pour la victoire. "J’étais heureux d’être encore là dans le final. J’étais là, et j’étais encore attentif, mais c’était dur d’essayer encore quelque chose. Il y avait encore beaucoup de sprinteurs dans le groupe, et ils avaient encore des équipiers. De plus, le vent était favorable et les routes étaient larges. J’ai effectué plusieurs tentatives pour essayer d’y aller, mais s’échapper n’était pas évident."

Pas de résultat de premier plan pour sa dernière course, mais Gilbert affichait tout de même un grand sourire au terme d’une carrière particulièrement riche durant laquelle il a notamment remporté quatre des cinq Monuments du cyclisme et un titre mondial. "Oui, je réalise que c’est fini. Je suis heureux."

Le 15 octobre, Gilbert fera ses adieux au cyclisme lors d’un critérium, "Phil & Friends", sur le Cauberg, à Valkenburg, où il avait conquis son maillot arc-en-ciel en 2012.