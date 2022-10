Malgré dix chemins de vigne dans les 67 derniers kilomètres, c’est groupé que le peloton s’est présenté dans le dernier kilomètre. En effet, le Norvégien Jonas Abrahamsen (Uno-X), l’Allemand Kim Heiduk (INEOS-Grenadiers), le Français Olivier Le Gac (Groupama-FDJ) et le Luxembourgeois Alex Kirsch (Trek - Segafredo) ont été repris à quelques hectomètres de la ligne.

Parfaitement bien emmené par son équipe, Démare s’est montré le plus véloce au sprint, décrochant la 91e victoire de sa carrière, la 7e en 2022 pour le Français de 31 ans. Outre Theuns, 2e, Dries Van Gestel (TotalEnergies) a terminé 6e et Amaury Capiot (Arkéa Samsic) 9e. Arnaud De Lie (Lotto Soudal), 9 victoires cette saison, est tombé et a dû abandonner.

Déjà vainqueur en 2021, devant le Français Franck Bonnamour et Jasper Stuyven, Arnaud Démare est le premier à faire le doublé depuis Gilbert, lauréat en 2008 et 2009.

Le Remoucastrien, 40 ans, était encore présent dans le final. Il quitte le monde professionnel avec un palmarès ébouriffant qui renseigne, entre autres, un titre de champion du monde, des victoires dans quatre des cinq Monuments, et des succès d’étape dans chacun des trois grands tours.