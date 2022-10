Tour de Lombardie : Pogacar encore vainqueur, signe une saison « presque parfaite »

L’échappée matinale se formait sur le Forcellino di Bianzano (6,3 km à 5%), la première ascension du jour, lorsque les Italiens Christian Scaroni (Astana Qazaqstan), Alex Tolio et Luca Covili de Bardiani-CSF-Faizanè, Davide Bais (Eolo-Kometa), Alessandro De Marchi (Israel-PremierTech) et Simone Ravanelli (Drone Hopper-Androni Giocattoli) avec son équipier érythréen Natnael Tesfatsion, l’Américain Lawson Craddock (BikeExchange-Jayco) et le Français Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) s’extrayaient du peloton. Le Français Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën) les rejoignait durant la deuxième ascension, le Passo di Ganda (9,2 km à 7,3%).

Leur aventure prenait fin juste avant l’ascension de la Madonna del Ghisallo (8,6 km à 6,2 %), à 70 km de l’arrivée. Sous l’impulsion des UAE Team Emirates de Tadej Pogacar, le peloton se réduisait durant cette ascension.

Pogacar attaquait à 19 km de l’arrivée, sur le Civiglio (4,2 km à 9,7%). Seuls deux Espagnols parvenaient à le suivre, Enric Mas (Movistar) et Mikel Landa (Bahrain-Victorious). Le trio abordait ensemble la dernière difficulté, San Fermo della Battaglia (2,7 km à 7,2 %). Une attaque de Mas s’avérait fatale pour Landa.

Pogacar et Mas se présentaient à deux à l’arrivée. Le Slovène s’est joué de l’Espagnol pour signer, à 24 ans, le 46e succès de sa carrière, le 16e de la saison. Pogacar avait déjà remporté la Classique des feuilles mortes l’an passé dès sa première participation.

Landa prenait la troisième place à 10 secondes. Pour la dernière course de sa carrière, l’Espagnol Alejandro Valverde (Movistar) se classait sixième à 1:24.

Le classement

1. Tadej Pogacar (SLO/UAE) les 253,0 km en 6 h 21:22.

(moyenne: 39,8 km/h)

2. Enric Mas (ESP/MOV) à 0.

3. Mikel Landa (ESP/BAH) 10.

4. Sergio Higuita (COL/BOR) 52.

5. Carlos Rodríguez (ESP/INE) 52.

6. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 1:24.

7. Bauke Mollema (NED/TRE) 1:24.

8. Rudy Molard (FRA/GFJ) 1:24.

9. Romain Bardet (FRA/DSM) 1:24.

10. Adam Yates (GBR/INE) 1:26.

11. Andrea Piccolo (ITA/EF1) 1:58.

12. Warren Barguil (FRA/ARK) 1:58.

13. Ilan Van Wilder (BEL/QST) 1:58.

14. Clément Berthet (FRA/AG2) 1:58.

15. Giulio Ciccone (ITA/TRE) 2:01.

16. Jonas Vingegaard (DEN/JUM) 2:03.

17. Daniel Martínez (COL/INE) 2:14.

18. Aleksander Vlasov (RUS/BOR) 2:14.

19. Mikkel Honoré (DEN/QST) 2:14.

20. Mauri Vansevenant (BEL/QST) 2:14.

21. Rigoberto Urán (COL/EF1) 2:14.

22. Matteo Fabbro (ITA/BOR) 2:14.

23. Rafal Majka (POL/UAE) 2:17.

24. Vincenzo Nibali (ITA/AST) 2:17.

25. Rémy Rochas (FRA/COF) 2:41.

26. Diego Ulissi (ITA/UAE) 2:41.

27. Michael Storer (AUS/GFJ) 2:41.

28. Davide Formolo (ITA/UAE) 3:09.

29. Alexis Vuillermoz (FRA/TOT) 3:25.

30. Quentin Pacher (FRA/GFJ) 3:25.

31. Pierre Latour (FRA/TOT) 3:25.

32. Guillaume Martin (FRA/COF) 3:25.

33. Jan Bakelants (BEL/INT) 3:25.

34. Neilson Powless (USA/EF1) 4:21.

35. Simone Petilli (ITA/INT) 4:22.

36. Mark Padun (UKR/EF1) 4:51.

37. Stefano Oldani (ITA/ALP) 5:04.

38. Marco Brenner (GER/DSM) 6:11.

39. Hermann Pernsteiner (AUT/BAH) 6:11.

40. Andreas Leknessund (NOR/DSM) 6:50