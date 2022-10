1. Circuit Het Volk 2008

Deux ans plus tôt, Gilbert a déjà enlevé la classique d’ouverture de la saison belge. Mais son échappée est cette fois plus impressionnante encore. Dans l’Eikenberg, à 50 km de l’arrivée, Michael Delage place son leader sur orbite. Gilbert ne se retourne pas, Kevin Ista est le dernier à tenter de le suivre. Un à un, il reprend et lâche des coureurs échappés depuis le début de la course pour finir triomphalement à Gand, Nick Nuyens termine à une minute, les autres un peu plus loin.

"C’est ta plus belle course depuis que tu es pro", lui dira Marc Madiot. Le manager de son équipe avait pourtant songé à arrêter son coureur dont, heureusement, les oreillettes ne captaient pas ses ordres. Ce n’est qu’à une quinzaine de bornes de l’arrivée que Madiot rejoint Philippe Gilbert auquel il crie plusieurs fois pour le transcender : "Tu fais un numéro ‘à la Merckx’!".

2. Paris-Tours 2009

Après six ans, l’Ardennais a quitté la Française des Jeux et Madiot pour rejoindre Silence-Lotto. Un choix qu’il regrette en début de saison. La fin sera, elle, pleinement réussie. S’il cumule les places d’honneur dans les classiques printanières, le Wallon finit en force. Après la Vuelta, en dix jours, il enlève les quatre courses auxquelles il prend part, la Coppa Sabattini, le Tour du Piémont et celui de Lombardie. Entre-temps, il gagne une deuxième fois Paris-Tours, un an après un premier succès.

Sur l’Avenue de Grammont, il donne une leçon de cyclisme à Tom Boonen, qu’il devance dans un sprint à deux. Il prend ainsi une belle revanche car en juin, l’Anversois a profité de la mésentente entre Gilbert et Van Avermaet pour décrocher le maillot tricolore à Aywaille. Six jours plus tard, à Côme, il conquiert un premier succès dans un Monument.

3. Tour de Lombardie 2010

S’il a devancé Samuel Sanchez dans un sprint à deux douze mois plus tôt, le Liégeois gagne cette fois la classique des feuilles mortes après un "numéro". Dans le froid et sous la pluie automnale qui figeait les eaux sombres et les bords du Lac de Côme, Philippe Gilbert, devenu n°3 mondial, remporte un 104e Tour de Lombardie dantesque. Moins de quinze jours après son échec au Mondial de Geelong où, échappé, il avait buté contre le vent et avait été repris peu avant l’arrivée, le coureur d’Omega Pharma-Lotto relève la tête.

"C’est ma plus belle victoire, avouait-il. Tout y était, la manière, un parcours dur, des conditions climatiques terribles, la victoire en solitaire. Les trente derniers kilomètres, ça s’est fait homme contre homme, c’était très dur. Je suis très fier de ce succès !"

4. Flèche Wallonne 2011

Au matin de la première classique ardennaise, Philippe Gilbert compte déjà cinq succès à son tableau de chasse et non des moindres car il a enlevé une étape du Tour d’Algarve, une autre de Tirreno et surtout les Strade Bianche, la Flèche brabançonne et une deuxième fois l’Amstel. Tout se joue, comme souvent, dans les plus forts pourcentages du Mur de Huy.

Dans une ambiance indescriptible, digne d’un stade de foot en ébullition, Gilbert sort de sa roue Alberto Contador, Samuel Sanchez ou Joaquim Rodriguez et enlève un de ses succès les plus inattendus.

"C’est vrai, disait-il ensuite tout sourire, je fais souvent des trucs anormaux. C’est une grande surprise, car par le passé, j’avais toujours énormément souffert dans le Mur. C’est incroyable, ça restera une victoire phénoménale."

5. Liège-Bastogne-Liège 2011

Quatre jours plus tard, le coureur d’Omega Pharma Lotto réussit le quadruplé (avec les deux Flèches et l’Amstel) en ajoutant la Doyenne à son palmarès. Échappé dans la finale avec les frères Schleck, le Remoucastrien est coincé dans la tenaille formée par Andy et Frank. Il va s’en sortir. Il écarte un moment le cadet, dans la côte de Saint-Nicolas, puis contrôle jusqu’à l’arrivée où il crucifie le tandem fraternel luxembourgeois, impuissant.

"Ce fut une journée exceptionnelle et fantastique, savourait-il. Gagner la course de mes rêves restera le plus beau moment sportif de ma carrière."

6. 1re étape du Tour de France 2011

L’histoire d’amour entre Philippe Gilbert et la Grande Boucle n’a jamais été un long fleuve tranquille. À l’été 2011, alors qu’il est occupé à réaliser la plus belle saison de sa carrière, le Wallon revient au Tour qu’il a boudé trois années de suite. En Vendée, il y remporte son seul succès d’étape, au Mont des Alouettes. Il démarre dans le dernier kilomètre de la côte finale qui surplombe Les Herbiers. Il gagne avec trois secondes d’avance sur Cadel Evans et six sur l’avant-garde du peloton. Le n°1 mondial portera le maillot jaune pendant vingt-quatre heures avant de le céder à l’issue du contre-la-montre par équipes.

7. GP de Québec 2011

Ce n’est pas le plus impressionnant de ses succès, encore que le très long sprint (trois kilomètres au moins) qui a permis à Philippe Gilbert de s’imposer face à Robert Gesink au GP de Québec valait la peine d’être vu. Ce succès, son cinquième dans une classique du WorldTour après les trois printanières (Amstel, Flèche et Liège) et la Clasica San Sebastian, nous ramène à Eddy Merckx pour trouver pareille domination dans les courses d’un jour.

"C’est une journée exceptionnelle, reconnaîtra le Belge. Je me suis mis à l’abri au WorldTour, je vais finir la saison en n°1 mondial."

8. Championnat du monde 2012

Passé chez BMC, Philippe Gilbert connaît un début de saison catastrophique. Ce n’est qu’à la Vuelta qu’il retrouve ses meilleures jambes. Avec Tom Boonen, il est leader de l’équipe belge alignée à Valkenburg où le Wallon, idéalement lancé par Bjorn Leukemans, se sert du Cauberg comme d’un tremplin pour s’en aller décrocher le maillot arc-en-ciel.

Il conquiert devant ses supporters, à quelques dizaines de kilomètres de chez lui, le plus beau des succès. Celui qui donne à l’ensemble de sa carrière le relief et le lustre qui le font entrer dans le club très sélect des tout grands. Il réalise, à 30 ans, le second de ses plus grands rêves, dix-sept mois après avoir remporté Liège-Bastogne-Liège.

9. Tour des Flandres 2017

Amorcée à cent kilomètres du but sur les pentes du Mur de Grammont avec l’aide de Tom Boonen, devenu pour quatre mois son équipier à la Quick Step, la victoire de Phil dans le Tour des Flandres est la plus folle de toutes.

Le Liégeois finit par se retrouver seul en tête à 56 kilomètres de l’arrivée et il poursuit son effort, résistant au retour du grand favori Greg Van Avermaet, qui a chuté au Quaremont. Pour Gilbert, c’est un premier succès dans une classique pavée depuis les deux au Circuit Het Volk.

"Gagner sur des terrains si différents, c’est une fierté, assure-t-il. Remporter le Mondial en étant le grand favori restera sans doute la première ligne de mon palmarès mais ce Ronde aura, lui aussi, une place à part."

10. Amstel Gold Race 2017

Deux semaines après le Ronde, Gilbert inscrit son nom au tableau d’honneur de l’Amstel Gold Race pour la quatrième fois. Le décorticage de son succès en dit bien plus long que tous les discours sur le champion qu’est le Liégeois. D’abord, il a été acquis dans une finale revue et corrigée où le Cauberg, "son" Cauberg, a été volontairement enlevé par les organisateurs. Gilbert donne une petite leçon tactique à Van Avermaet, l’autre grand bonhomme de ce printemps, en le surprenant au Kruisberg. Il sort ensuite d’un groupe d’hommes forts et devance dans un sprint à deux Michal Kwiatkowski a priori plus rapide que lui.

Surtout, il conquiert cette 4e Amstel en étant sérieusement blessé. Tombé lourdement à 140 km du but, il souffre d’une contusion rénale et d’une hémorragie et finira la journée à l’hôpital puis sera sur la touche un bon mois.

11. Paris-Roubaix 2019

L’ultime (avant dimanche ?) victoire dans une classique pour le Liégeois qui remporte son quatrième monument différent après la Lombardie, Liège et le Ronde. Seul un succès à Milan-Sanremo se refusera toujours à lui, l’empêchant de rejoindre Rik Van Looy, Eddy Merckx et Roger De Vlaeminck dans la légende.

Gilbert, qui ne dispute la "reine des classiques" que pour la troisième fois, répond à une accélération de Nils Politt à treize kilomètres du vélodrome après avoir déjà attaqué avec l’Allemand cinquante bornes plus tôt. À 36 ans, il reste un maître autant tactiquement que physiquement. "Les longues échappées ne me font pas peur, avec Politt, je savais que j’avais un compagnon idéal, dit-il. C’est le meilleur qui a gagné et tant mieux, c’était moi !"

12. 4 Jours de Dunkerque 2022

Ce n’est certainement pas la victoire la plus prestigieuse conquise par l’ancien champion du monde, mais à l’issue de près de trois ans de disette (exactement 967 jours) et deux graves blessures au genou, à bientôt 40 ans, Gilbert renoue avec le succès sur les routes du Pas-de-Calais en enlevant la 3e étape des 4 Jours à Mont Saint-Eloi.

"Cela faisait très, très, très longtemps que je n’avais plus gagné mais ça va, je n’avais pas oublié comment on lève les bras", rigole-t-il deux jours avant de s’emparer du maillot rose de leader qu’il conservera. Ce succès au classement final est aussi la huitième victoire dans une course à étapes d’un des plus grands chasseurs de classiques et de courses d’un jour de l’histoire.