Paris-Bourges: neuvième bouquet de la saison pour Jasper Philipsen, qui dompte Démare et Coquard

Après 198 kilomètres entre Gien et Bourges, le Belge s’est montré le plus véloce au sprint, devançant les Français Arnaud Démare (Groupama-FDJ) et Bryan Coquard (Cofidis). Vainqueur sortant, Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) a pris la 5e place, derrière le Norvégien Alexander Kristoff (Intermarché - Wanty - Gobert).