Remco Evenepoel avant Binche-Chimay-Binche : « Je ne veux pas partir de l’équipe »

L’accueil qui sera réservé au nouveau champion du monde sera aussi enthousiaste que celui que la ville carnavalesque avait offert à Wout van Aert, alors en maillot jaune, et à Eddy Merckx, lors de la venue du Tour en ses murs, le 7 juillet.

"J’avais très envie de courir une première fois dans ce maillot en Belgique, devant mes supporters, leur faire ce cadeau, eux qui m’ont suivi toute l’année, parfois très loin", a expliqué le champion du monde. "Binche est une ville et une région où le cyclisme vit, normalement, il va faire beau, ça va être super. Avec la semaine folle que j’ai vécue depuis mon retour d’Australie, je ne vais pas pour gagner mais pour profiter, vivre un moment intense."

Comme ceux vécus dimanche à Dilbeek et à Bruxelles. "J’y ai repensé ce matin (lundi) en roulant, dit-il. Ce fut un jour extraordinaire dont je me souviendrai toujours."

La classique hennuyère sera aussi la dernière course en Belgique de Philippe Gilbert, le prédécesseur belge de Remco Evenepoel au palmarès du Mondial. "Il ne faut pas expliquer quel champion est Phil, expose encore Evenepoel. C’est aussi un grand monsieur ; je suis fier d’avoir été son équipier. C’était mon idole, il m’a motivé en gagnant de grandes courses et avec la manière. Son incroyable succès au Tour des Flandres 2017 m’a inspiré à reproduire son geste, vélo levé au ciel, lors de mon succès au Mondial juniors à Innsbruck l’année suivante."

Si Gilbert va encore disputer Paris-Bourges et Paris-Tours, BCB sera la dernière course tout court d’Iljo Keisse. "Avec son expérience du cyclisme et de la vie, Iljo m’a surtout aidé et guidé pendant ma première saison, en 2019, puis après mon accident, dit-il. Je voulais aussi être à ses côtés pour sa dernière course."

En six semaines, avec ses victoires à la Vuelta et au Mondial, la carrière de Remco Evenepoel a pris une autre trajectoire. "C’est vrai, les choses ont changé ; j’avais un grand but, gagner Liège, mais tout le reste est venu s’ajouter, poursuit Remco. J’ai vécu une saison 2022 au-delà de mes rêves. Je sais maintenant que je peux me battre dans un grand tour et le gagner. Cela va me donner beaucoup plus de confiance ainsi qu’à mon équipe."

Ces succès ont été aussi l’occasion pour Eddy Merckx de féliciter le jeune champion alors qu’il avait été parfois critique à son égard par le passé. "Cela m’a vraiment fait du bien, il m’avait envoyé un message après la Vuelta", avoua le Brabançon. "Je suis heureux qu’on se soit parlé. J’ai hâte de le voir cet hiver. Je suis fier qu’Eddy Merckx ait été élogieux à mon égard. Cela me fait chaud au cœur."

Le champion du monde a tenu, une fois encore, à tordre le cou aux rumeurs qui l’annoncent chez Ineos. "J’étais à l’entraînement quand subitement, mon téléphone a explosé, sourit-il. J’étais surpris. Je savais que différentes équipes étaient intéressées mais je suis contrat jusqu’en 2026. J’ai prolongé il y a trois mois. Cela veut dire que j’ai confiance dans l’équipe et inversement. Je n’ai pas de raisons de partir. Dommage que ces rumeurs deviennent presque la réalité pour certains alors que c’est totalement faux. Je ne veux pas partir. Je suis super heureux ici. Je m’entends bien avec mes équipiers et le staff ; tout joue aussi dans mes prestations."

Une autre rumeur annonce le porteur du maillot arc-en-ciel au Tour l’an prochain. "Beaucoup ont donné cet avis après la Vuelta, mais on a un plan avec l’équipe et on ne va pas le changer, explique Remco. On va rester calme, on va regarder les parcours et après on va décider quel grand tour je fais. Cela ne sert à rien d’aller plus vite que le plan. Je n’ai que 22 ans ; j’ai encore le temps. La Vuelta était un bon palier pour le grand rêve (NDLR : gagner le Tour). Or, ça peut prendre beaucoup d’années pour réaliser ses grands rêves."