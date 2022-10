Lionel Taminiaux avant Binche-Chimay-Binche : "J'ai franchi un cap"

Il n’était pas satisfait de sa première saison chez Alpecin-Deceuninck, l’an passé, mais il avait été soulagé de terminer sur une bonne note, avec une 3e place à Binche-Chimay-Binche. Une épreuve qu’il apprécie. Il l’aborde avec une belle condition en cette fin de saison et une grande envie. "C’est toujours un plaisir d’être au départ de cette course", raconte le routier-sprinter brabançon. "Je la connais bien, car j’avais déjà l’opportunité de la disputer quand j’étais encore chez les espoirs. Elle est spéciale, avec ses pavés, mais aussi avec son ambiance pour la dernière course de la saison en Wallonie. Et ce sera sans doute encore plus le cas ce mardi avec la présence de Remco Evenepoel et la dernière apparition en course en Wallonie de Philippe Gilbert. Et puis elle a un nom qui résonne, avec ce Mémorial Frank Vandenbroucke."