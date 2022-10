Pointé comme le favori, le coureur wallon Arnaud De Lie a vu ses chances de victoire s’envoler après une chute dans le dernier virage.

Axel Zingle a décroché à 23 ans sa 3e victoire en carrière, lui qui avait auparavant enlevé la Route Adélie de Vitré et la 1e étape de l’Arctic Race, également cette année. L’Alsacien succède à Dimitri Claeys, vainqueur en 2019, au palmarès d’une course qui avait été annulée en 2020 et 2021.