Axel Merckx succédera-t-il à John Lelangue chez Lotto Dstny ?

Dès la fin de la saison, John Lelangue ne dirigera plus l’équipe Lotto Soudal, laquelle deviendra Lotto Dstny dès le 1er janvier. Après quatre ans, les deux parties se séparent d’un commun accord, à l’initiative de Lelangue qui a pris sa décision en juillet. Il assure qu’elle n’est en rien liée au fait que la formation va plus que probablement (il faudrait un vrai miracle pour qu’il en soit autrement) perdre sa licence WorldTour et devoir évoluer les trois prochaines saisons au niveau procontinental. Le conseil d’administration de la formation recherche un successeur. Celui-ci ne sera pas Philippe Gilbert. Le Liégeois mettra un terme à sa carrière dans dix jours, mais n’est pas intéressé par le poste. Ce successeur possible est par contre Axel Merckx. Le Bruxellois a couru chez Lotto pendant trois saisons, de 2003 à 2005. Merckx Jr, dont le nom a aussi été cité chez Intermarché-Wanty Gobert, est actuellement manager de la formation continentale américaine Hagens Berman Axeon. E. d.F.