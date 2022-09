La dernière course du Trudonnaire remonte au 24 août lors de la Course des raisins, qu’il n’a pas terminée. En proie à des problèmes de palpitations cardiaques, il avait notamment dû faire l’impasse sur les GP de Québec et de Montréal.

En raison de l’absence de celui qui rejoindra UAE Emirates la saison prochaine, Lotto Soudal ne disposera que de cinq coureurs au départ de la course en Italie jeudi avec Maxim Van Gils, l’Espagnol Carlos Barbero, l’Italie Filippo Conca, le Danois Andreas Kron et le Polonais Kamil Malecki.