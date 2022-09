Venant d’Eddy Merckx lui-même, le compliment prend plus de valeur encore. Depuis ses débuts dans les pelotons, au printemps 2017, quand il remisa ses chaussures à crampons, celui que l’on qualifie de "prodige de Schepdaal" n’a cessé de susciter éloges et enthousiasme. Au point que, comme d’autres avant lui, on l’a vite surnommé le "nouveau Merckx" ou le "nouveau Cannibale". Une comparaison que le champion du monde 2022 n’apprécie guère. Il l’a répété dimanche, quand on lui parlait de succès "merckxien" après son exploit. Il est Remco Evenepoel ! "Il ne progresse pas palier par palier, il fait des bonds", témoigne Patrick Lefevere.

Dès sa première saison chez les juniors, le Brabançon a remporté les courses et brûlé les étapes. Il a surpris, établi des records de précocité, malgré ce terrible coup d’arrêt subi le 15 août 2020 quand il chuta lourdement au Tour de Lombardie. Sa carrière et même sa vie auraient pu s’arrêter dans ce ravin italien. Heureusement, il n’en fut rien. Neuf mois plus tard, il était au Giro où ses débuts prometteurs enflammèrent la Belgique entière avant que le soufflé ne retombe et que de nombreuses critiques commencent à fleurir à son propos. Il lui faudra près d’un an pour les faire taire.

Sa saison 2022 a été phénoménale avec, retenons-les, ces trois grandes victoires conquises à Liège-Bastogne-Liège, son premier monument, à la Vuelta, son premier grand tour, et au championnat du monde, son premier Mondial (chez les pros). En cinq mois, avec ces trois triomphes, Evenepoel est entré avec fracas dans la cour des grands comme Merckx l’a évidemment compris.

Il s’inscrit d’ores et déjà dans la lignée des plus grands champions, dans le cercle très fermé de ceux qui brillent en même temps sur différents terrains. Surtout, Evenepoel le fait avec une rapidité rare, voire inédite. Mais être un champion précoce ne garantit pas non plus de posséder un palmarès hors du commun quand sonne l’heure de la retraite.

On ne peut pas comparer les générations et les situations différentes. On ne peut pas remonter à la nuit des temps, le Mondial n’a été créé qu’en 1927, le Tour d’Espagne en 1935. Jusqu’aux années cinquante et même soixante, les classiques avaient surtout un caractère national, rares étaient les coureurs étrangers à courir en Belgique et inversement. De mondialisation, il n’a commencé à être question qu’au début des années 2000.

Néanmoins, lançons-nous dans cet exercice très subjectif. Dimanche, Evenepoel était âgé exactement de 22 ans et huit mois lorsqu’il s’est emparé du titre mondial. On connaît les principales lignes de son palmarès : un Mondial, la Vuelta, Liège-Bastogne-Liège, deux Clasica San Sebastian et une kyrielle de courses à étapes…

Hinault a eu une carrière plus calme à ses débuts

Au même âge que le Brabançon, soit le 17 février 1968, Eddy Merckx avait gagné le championnat du monde 1967, Milan-Sanremo 1966 et 1967, la Flèche wallonne 1967 et Gand-Wevelgem 1967. Il n’avait couru qu’un seul grand tour, le Giro (9) et remporté une seule course à étapes, le Tour du Morbihan.

En trois saisons, le Bruxellois avait gagné 56 courses, kermesses et critériums compris. Evenepoel compte 37 succès UCI, plus la kermesse de Gullegem et quelques critériums à son palmarès.

L’année suivante, en 1968, continuant la progression qui allait en faire le plus grand champion de tous les temps, Merckx prit de la hauteur avec des succès à Paris-Roubaix, aux Tours de Catalogne et de Romandie et, surtout, dans son premier grand tour, au Giro. On connaît la suite…

Considéré généralement comme le deuxième plus grand champion de l’histoire, Bernard Hinault a eu une carrière plus calme à ses débuts. À l’âge d’Evenepoel, il comptait parmi ses grandes victoires, toutes acquises en 1977, Gand-Wevelgem, Liège-Bastogne-Liège et le Dauphiné. La saison suivante, le Blaireau remportait la Vuelta (son premier grand tour), le championnat de France et le premier de ses cinq Tours.

Le cas de Fausto Coppi est plus compliqué à comparer encore. Né en 1919, le "Campionnissimio" a vu sa carrière, comme celle de son grand rival Gino Bartali, perturbée puis interrompue par la Seconde Guerre mondiale.

L’Italien avait l’âge de Remco le 15 mai 1942. À son palmarès figurait alors un succès au Tour d’Italie 1940 (il est le plus jeune lauréat du Giro). Fait prisonnier en avril 1943 par les troupes britanniques en Afrique du Nord, Coppi ne reprendra sa carrière qu’après la guerre. Ses nombreux autres principaux succès ont été acquis entre ses 25e et 33e anniversaires.

Champions du monde, au moins à une reprise, vainqueurs d’un ou plusieurs grands tours et aussi d’un monument au moins, Alfredo Binda, Learco Guerra, Georges Speicher, Ferdi Kübler, Fausto Coppi, Louison Bobet, Jan Janssen, Felice Gimondi, Francesco Moser, Gianni Bugno et Alejandro Valverde ont eux aussi réussi ce triptyque, mais bien souvent ils n’y sont parvenus qu’aux alentours de la trentaine ou après.

Giuseppe Sarroni a connu le chemin inverse. Pro à 19 ans, il avait l’âge de Remco à la fin mai 1980. À son tableau de chasse, on retrouvait le Tour d’Italie, la Flèche wallonne, le championnat de Zurich, le Tour de Romandie et Tirreno-Adriatico. Dans les trois saisons suivantes, il enlèvera le maillot arc-en-ciel et ses autres belles victoires, un deuxième Giro, Sanremo, la Lombardie, le Tour de Suisse et un deuxième Tirreno. Mais à partir de 26 ans à peine, Sarroni ne gagnera plus aucune grande épreuve.

Parmi les multiples vainqueurs de la Grande Boucle, que n’a pas (encore ?) gagnée Evenepoel, certains n’ont pas inscrit le Mondial à leur palmarès et peu ont brillé sur les classiques, comme Jacques Anquetil (qui gagna la Doyenne et Gand-Wevelgem), Miguel Indurain (qui a remporté la Clasica), Chris Froome ou Alberto Contador. Aucun d’eux n’a été champion du monde.

Autre "nouveau Merckx" pour beaucoup, Tadej Pogacar est aussi un champion précoce et complet. Pourtant, il a marqué (un peu) le pas cette année. Plus jeune double vainqueur du Tour de France, victorieux de deux monuments l’an dernier, à l’âge, ou presque, d’Evenepoel (il venait d’avoir 23 ans quand il s’imposa en Lombardie), le Slovène a été défait au Tour mais a regagné Tirreno, et survolé les Strade Bianche et le GP de Montréal. Ces deux champions-là devraient se tirer la bourre pendant les dix ans à venir.