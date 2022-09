Le nouveau champion, qui finira la saison en n°2 mondial, voire en première position si Tadej Pogacar ne renouvelle pas son succès au Tour de Lombardie, a donc salué la prestation collective de l’équipe belge. Quel contraste en effet avec le championnat du monde de l’an dernier, à Louvain, les critiques et bagarres qu’il suscita ensuite ! Le souvenir de ce Mondial avait tourné à la déroute pour les Belges empêtrés alors dans des erreurs tactiques, effacées d’un coup de baguette magique sur les routes de Wollongong.

Cette fois, même si Remco Evenepoel doit très largement son succès avant tout à ses exceptionnelles qualités et à sa détermination, le groupe belge était bien présent au rendez-vous.

"Je suis vraiment fier de toute l’équipe, nous n’avons jamais été en position défensive, souriait le sélectionneur Sven Vanthourenhout. On a travaillé pour ceci ces derniers quinze jours et que cela finisse par un tel succès, on ne peut qu’en profiter. On a énormément parlé ces dernières semaines et, c’est facile à dire après, mais c’était le plan que nous avions imaginé. Ce scénario, nous l’avions construit pour Remco. Pouvoir le mettre en application, c’est fantastique."

En passant à l’offensive à un peu plus de 70 kilomètres du but, le futur champion a ouvert la finale et jeté les fondations de son succès. Son attaque profitait aussi à Wout van Aert, qui n’avait plus qu’à suivre et à marquer les autres favoris. Car la présence du coureur de Jumbo-Visma dans le peloton, où tous les autres prétendants le surveillaient, a également servi les intérêts de Remco Evenepoel.

"Cela fait très plaisir, mais je comprends que ce n’est pas, ou ne sera pas, comme ça chaque année, a dit encore l’ancien cyclo-crossman. C’est le mérite de toute l’équipe, sur et en dehors du vélo. Je suis persuadé qu’avec Wout et Remco, mais aussi avec les autres équipiers, nous avons une équipe de niveau mondial."

Les Belges ont bénéficié aussi de l’aide de ceux qui les avaient battus douze mois plus tôt sur leur terrain, en Belgique. Comme l’année précédente, les Français cherchaient à durcir la course mais ils oublièrent de placer un de leurs leaders dans la bonne échappée. Bardet ou Sivakov ne sont pas Cosnefroy, Alaphilippe ou Laporte.

"Finalement, c’est la France qui nous a mis dans cette position, a continué le sélectionneur national. Quand j’ai entendu les noms des gens dans le groupe, j’ai pensé que les autres pays prenaient un risque à laisser tant de liberté à Remco. On misait sur ses bonnes jambes, mais j’étais confiant. Je savais qu’il était en forme depuis le chrono. Il avait livré une grande prestation, les chiffres et les valeurs ne mentent pas. On a vite compris qu’il était dans un super jour ce dimanche. Sur la fin, on n’a plus tenu compte que de Lutsenko et des quelques autres, mais on a vite compris qu’on roulait pour la victoire."

Dommage pour le doublé avec van Aert

Pour creuser l’écart avec le peloton, le Brabançon put s’appuyer également sur le travail de Stan Dewulf, dont certains s’étaient demandé pourquoi il avait été retenu pour le voyage en Australie. La même interrogation avait prévalu autour de la sélection de Pieter Serry, mais le Flandrien, membre toute la saison de la garde rapprochée de Remco, a justifié le choix de Sven Vanthourenhout en se plaçant dans l’échappée initiale puis en donnant le dernier relais à son leader avant que celui-ci ne s’envole.

Enfin, quand Evenepoel se lança dans son raid victorieux, c’est Quinten Hermans qui a d’abord œuvré pour que l’écart se creuse entre Remco et le courageux Lutsenko, éreinté dans son sillage avant d’en être éjecté.

Dommage finalement que Wout van Aert, revenu in extremis sur les poursuivants, n’a pu s’emparer de la médaille d’argent et réussir un quatrième doublé belge dans un Mondial.