Tour de Namur: Christian Bouillot passe le relais

"Pour moi, il est l’heure de mettre un terme à quarante années de présence, dont une sur le vélo, dans le Tour de la Province de Namur, explique-t-il. J’ai occupé de nombreuses fonctions sur cette épreuve (une nouvelle fois très relevée cet été, avec la victoire finale du Néerlandais Frank Van Den Broek): participant, trésorier, photographe, directeur de course. Je pense en avoir fait… le tour. Je passe donc la main à une équipe que j’ai épaulée pendant deux ans et qui est à même de mener à bien cette magnifique épreuve."

Soit Guy Warrinnier, arrivé il y a deux ans dans la structure organisationnelle du Tour de Namur dans laquelle on retrouve aussi le jeune Arnaud Guillaume.

Christian Bouillot, qui a succédé au regretté Alain Lapierre, va néanmoins rester bien actif dans le monde du vélo. "Je reste président du Royal Namur Vélo et je garde l’organisation des courses d’un jour, comme le Mémorial Scieur-Lambot à Florennes (pour les élites sans contrat et espoirs), la manche de la Top Compétitions de Vezin (pour les cadets) et les courses de côte de Couvin (pour les cadets et pour les juniors)."