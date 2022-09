« Remco va faire honneur au maillot arc-en-ciel »

Comme tous les Belges levés aux aurores, Eddy Merckx a apprécié à sa juste valeur la victoire de Remco Evenepoel de l’autre côté de la planète. "Remco nous a offerts une belle matinée", s’est félicité le plus grand champion de tous les temps. "Vous pouvez employer tous les superlatifs, Remco le mérite. C’était vraiment ‘Merckxien’. Incroyable comment il a remporté cette course. À cinquante kilomètres de l’arrivée, Axel, avec qui je regardais la course, m’a dit: ‘Remco va gagner’. Je n’étais pas encore totalement convaincu, même si on voyait qu’il était le plus fort du groupe. Il contrôlait et on n’attendait plus que son accélération. Il a dominé la course de la tête et des épaules."