Remco Evenepoel sera au départ de Binche-Chimay-Binche le 4 octobre

"Le patron de l'équipe Quick Step - Alpha Vinyl Patrick Lefevere m'a contacté ce lundi en m'expliquant son envie d'aligner Remco Evenepoel à Binche. Un coup de fil inattendu mais tellement plaisant. J'invite vraiment les amateurs de vélo à nous rejoindre mardi prochain pour fêter Remco Evenepoel et Philippe Gilbert", a dit Jean-Luc Vandenbroucke, le manager général de l'épreuve.

Cette course mettra, comme le veut la tradition, un terme à la saison cycliste professionnelle en Wallonie. La course binchoise masculine sera assortie de la deuxième édition de "Binche-Chimay-Binche" des dames. Le Néerlandais Dany Van Poppel et la Belge Sara van de Vel s'étaient imposés en 2021.