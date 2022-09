Frederik Broché, directeur technique de Belgian Cycling, dresse le bilan du Mondial : «Nous sommes fiers de nos six médailles»

Le total des médailles ne veut pas tout dire, d’ailleurs. L’an dernier, en Belgique, nos coureurs avaient remporté quatre médailles, une d’argent et trois de bronze, toutes chez les messieurs.

"La chance qu’on n’a pas eue l’an passé, on l’a sans doute eue cette fois, poursuit-il. Six médailles, c’est un record. Nous sommes fiers à la fédération de cet excellent bilan global. Surtout, on a remporté des médailles chez les élites, les espoirs, les juniors, chez les hommes et chez les femmes, dans les chronos et dans les courses en ligne. Ça montre la valeur en largeur de notre cyclisme. On est bon à tous les étages. Pour le staff et la fédération, c’est une belle récompense."

Chez les juniores, Febe Jooris est par exemple devenue la première médaillée belge dans un contre-la-montre féminin. Dans la course en ligne, la même jeune femme et les trois autres sélectionnées ont toutes fini parmi les vingt premières. Est-ce le signe d’un regain dans notre pays du cyclisme féminin ?

"On travaille de plus en plus la détection, mais le nombre de licenciées est encore faible, surtout en Wallonie. Nous avons besoin de plus filles qui font du cyclisme ; on essaie de surfer sur l’effet Lotte Kopecky", continue le DTN qui explique le travail de fond. "D’une manière générale, nous aidons beaucoup les entraîneurs, les stages, on essaie de réunir le plus souvent possible les meilleurs, leur faire faire des courses internationales, à un plus beau niveau. Par exemple, on a travaillé pour Febe Jooris sa position, son matériel, l’aérodynamisme (NDLR : elle a conquis le bronze pour 33/100es de seconde)."

Tout cela, à l’image du déplacement en Australie, où les coureurs sont arrivés très en avance pour s’acclimater au maximum, nécessite des frais considérables.

"On essaie de faire le maximum, dit encore Broché. Heureusement, on a des partenaires privés, parce que leur apport correspond à près de la moitié de notre budget global. Notre cas est unique. Les autres fédérations, et certainement celles des autres grandes nations cyclistes, ont bien plus de soutien et autres subsides de la part des autorités que nous."