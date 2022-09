Wout van Aert, 4e au pied du podium des Mondiaux de cyclisme: «Avec Remco, le plus fort a gagné» (photos)

"Nous avons fait une course fantastique. Vous pouvez définir une tactique à l’avance et si cela fonctionne bien, c’est fantastique", a déclaré Van Aert lors d’une première réaction au micro de Sporza.

Le coureur d’Herentals n’a jamais vraiment roulé en tête de la course en raison de la course d’équipe. Il s’est retrouvé avant la finale dans un deuxième peloton derrière un premier groupe où figuraient Evenepoel et Quinten Hermans. "Pour l’équipe et pour moi-même, c’était une bonne situation. J’étais dans un fauteuil avec ces gars forts avec moi à l’arrière. Lorsque c’est devenu chaud et que Remco conservait son avance, nous savions qu’il avait encore une super journée et ensuite le meilleur a gagné."

L’utilisation d’oreillettes n’étant pas autorisée, van Aert n’a pas pu évaluer la situation de la course de manière optimale. Alors que le vainqueur de la Vuelta s’est emparé du maillot arc-en-ciel après une nouvelle démonstration de force, il a participé au sprint du peloton à 2:21.

"Sans ces oreillettes, c’est un drame", a déclaré Van Aert. "J’ai franchi la ligne d’arrivée en quatrième position, mais je ne pourrais pas dire si c’était un sprint pour la 10e, la 15e ou la deuxième place. Mon coéquipier Laporte vient de me dire qu’il a terminé deuxième. C’est d’un autre âge. C’est dommage aussi parce que j’avais les jambes pour monter sur le podium avec Remco."