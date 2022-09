Balancée par Sven Vanthourenhout le 30 août dernier, dans la foulée de l’annonce officielle de la sélection pour ce Mondial de Wollongong, la petite phrase campe en quelques mots le principal défi interne auquel s’attaquera ce dimanche notre équipe nationale : tirer le meilleur parti de deux des meilleurs coureurs du monde.

Une alchimie que ne semblent plus aucunement entraver les tensions du passé mais pour laquelle le sélectionneur devra trouver le juste dosage d’ingrédients indispensables à la réussite. Restée un modèle du genre, la remarquable collaboration entre Boonen et Gilbert à Valkenburg en 2012 avait ramené à notre pays son dernier maillot arc-en-ciel. Dix ans plus tard, comment jouer la même partition sans la moindre fausse note ? Analyse.

La complémentarité

"Comment nous envisageons de collaborer ? La réponse est assez évidente au regard de nos qualités respectives…"

Affichée jeudi, lors de la rencontre des deux leaders de notre sélection avec la presse, l’analyse de Wout van Aert synthétise la complémentarité naturelle entre l’Anversois et Evenepoel. "Ils se complètent vraiment bien, juge ainsi Philippe Gilbert. On a, d’un côté, un coureur extrêmement résistant, capable d’encaisser une course d’usure avant de bénéficier de sa pointe de vitesse en cas d’arrivée groupée, et de l’autre un élément offensif, qui sait attaquer de loin ou dans la finale avant de soutenir une grosse intensité d’effort. La cohabitation est donc tout à fait possible et réaliste, mais il appartiendra au sélectionneur national de prouver qu’il est capable de trouver la meilleure formule entre ces deux figures du cyclisme belge pour atteindre un objectif commun."

En 2012, les profils du Liégeois et de Boonen se rapprochaient de la même analyse. "Je crois toutefois qu’à l’époque, Tom avait compris que le circuit tracé dans le Limbourg néerlandais correspondait davantage aux qualités de Phil, se souvient Johan Vansummeren, équipier cette année-là des deux leaders belges. Il se voyait plutôt comme une solution de repli au cas où le Liégeois n’avait pu opérer une véritable sélection sur la dernière ascension du Cauberg, une difficulté qu’on savait taillée sur mesure pour ses qualités."

La communication

Le cliché, devenu iconique, orne aujourd’hui le mur de l’une des salles de réunion du nouveau siège de Belgian Cycling, à Tubize. Plongé en plein final d’un Mondial qu’ils sont bien décidés à ne pas laisser leur échapper, Boonen et Gilbert discutent, bras dessus dessous, des derniers ajustements du plan tactique. "Quand on fait le pari d’aligner deux leaders au sein d’une même sélection, la communication entre ces deux figures de proue est absolument essentielle, explique Carlo Bomans, alors coach national. Pour un sélectionneur, il est parfois extrêmement frustrant de ne pas pouvoir ajuster sa stratégie ou faire passer un message à l’un de ses coureurs par le biais de l’oreillette, mais c’est le propre d’un Mondial. Certaines situations de course vous échappent ainsi parfois des mains et il faut pouvoir l’accepter et alors compter sur le sens des responsabilités de ses hommes. Dans certains moments, il convient de poser la décision juste en une fraction de seconde sans gamberger. C’est souvent aux leaders à poser ces choix dans les deux derniers tours, mais il est aussi agréable et confortable pour ceux-ci de pouvoir compter sur un capitaine de route affirmé avant cela."

Un rôle qui aurait dû être dévolu cette année à Tiesj Benoot mais que Jasper Stuyven reprendra sans trembler. "Le Louvaniste est un gars qui n’a jamais peur de dire ce qu’il pense, juge Sven Vanthourenhout. Jasper est un gars posé mais direct, qui a un vrai sens tactique et lit très bien la course."

L’ambiance

Arrivés en Australie en milieu de semaine dernière afin de digérer au mieux les effets d’un voyage de plus de 24 heures et du décalage horaire, les sélectionnés belges auront eu l’occasion de passer entre dix et douze jours ensemble. "C’est un énorme atout, juge notre consultant Johan Museeuw, champion du monde en 1996. Même si les coureurs se connaissent et conversent régulièrement dans les pelotons, vivre en groupe pendant une aussi longue période facilite la cohésion. On roule ensemble, on mange ensemble…"

S’il fallait un baromètre de l’ambiance qui règne dans une sélection, l’atmosphère dans laquelle se déroulent les repas communs constituerait probablement l’indicateur le plus fiable. "Et nous restons parfois à table pendant plus de deux heures, souffle Peter Serry, qui épaulera Evenepoel et van Aert ce dimanche. Pas parce que nous avalons un repas cinq services mais simplement car nous avons plaisir à nous poser ensemble et discuter. Souvent, lorsque vous voyez que les téléphones portables sortent des poches dès que les couverts sont reposés sur la table, ce n’est pas le signe de l’atmosphère la plus folle (rires)… Mais ici ce n’est absolument pas le cas, on papote d’un tas de sujets différents."

Un bon signe selon Johan Vansummeren. "En 2012, l’ambiance dans le groupe était absolument fantastique. Ce Mondial se déroulant juste à côté de chez nous, nous ne nous étions pas retrouvés très longtemps à l’avance à Lanaken, mais la mayonnaise avait directement pris comme on dit (rires). Nous avions déjà évolué, pour beaucoup, ensemble au sein des sélections nationales de jeunes et nous connaissions depuis plus de dix ans pour la plupart. C’était un petit peu comme une bande de copains qui se retrouvaient pour un camp de vacances. On faisait le boulot et nous préparions avec le plus grand sérieux mais il y avait beaucoup d’éclats de rires le soir. Dans la foulée du sacre de Phil, je me souviens que plusieurs coureurs avaient pris la direction de la Campine et du local d’un club de supporters de Tom (Boonen). Plusieurs mecs étaient un peu fatigués et étaient très sagement restés dormir chez lui (rires)…"

La répartition des rôles

Sans oreillette, les briefings d’avant-course revêtent évidemment une importance absolument cruciale. "Même si j’avais déjà une idée très claire du rôle que je souhaitais assigner à chacun des gars que j’avais décidé d’emmener en sélection et que j’en discutais assez tôt avec eux de manière à m’assurer qu’ils étaient sur la même longueur d’onde, j’attendais toujours que les coureurs aient vu le parcours pour aller plus loin dans la discussion, éclaire Carlo Bomans. Le jeudi soir, je faisais souvent un premier tour des chambres afin de clarifier les missions avant de répéter l’opération le lendemain puis de réaliser une réunion globale la veille de la course."

Un moment clé lors duquel, selon certains, c’est celui qui met le plus d’argent sur la table pour ses équipiers en cas de titre qui fédère alors inévitablement autour de sa personne. "Je ne suis plus dans le secret des dieux mais conserve tout de même encore certaines entrées et échos des mœurs du peloton, sourit Johan Museeuw. Et j’ai le sentiment que ce genre de coutumes fait désormais partie d’un passé révolu."

Un coach au-dessus de la mêlée

Johan Vansummeren considère que la sélection pour ce Mondial a prioritairement été construite autour de Wout van Aert. "J’échange encore régulièrement avec d’anciens collègues et ne suis pas le seul à penser cela, souffle l’ancien vainqueur de Paris-Roubaix (2011). Vanthourenhout connaît l’Anversois depuis longtemps puisqu’il est également le sélectionneur de notre équipe de cyclo-cross. Je ne veux aucunement faire un procès d’intention, mais cela influe peut-être inconsciemment dans certains choix. Personnellement, j’aurais en tout cas emmené Dylan Teuns à tous les coups avec moi. Le vainqueur de la Flèche wallonne est un coureur qui peut boucher des écarts mais aussi accompagner un mouvement de course à trois ou quatre tours de l’arrivée par exemple pour permettre à Evenepoel de se découvrir plus tard."

Pour Carlo Bomans, il est normal d’être à l’écoute des souhaits de ses leaders. "Le tout est de rester au-dessus de la mêlée. Ceux-ci demandent souvent à être accompagnés par un homme de confiance, mais il faut évidemment que ce dernier soit à la hauteur du rendez-vous arc-en-ciel. Il m’est ainsi déjà arrivé de dire non aux suggestions de certains car il faut pouvoir trancher et affirmer sa position. Coacher, c’est fédérer mais aussi décider."