Wout van Aert et Remco Evenepoel l’affirment : «Nous n’avons pas attendu d’être en Australie pour nous expliquer»

Wout, cela fait maintenant plus d’une semaine que vous êtes arrivé en Australie. Comment vous sentez-vous ?

Bien. La journée de ce jeudi a été la première lors de laquelle nous avons dû composer avec une météo plus capricieuse. Le décalage horaire en provenance du Québec (NDLR: 14 h) était important et j’étais fatigué en arrivant ici. J’ai eu besoin de plusieurs jours pour récupérer et m’adapter à ce nouveau rythme. Mais je me sens désormais prêt pour dimanche. Depuis la fin du Tour, je travaille dans cette perspective et croise désormais les doigts pour que tout se passe comme je l’espère. J’ai tout fait en ce sens et j’aborde ce grand objectif de ma fin de saison au sein d’une équipe solide, avec un coleader extrêmement fort à mes côtés, comme tout le monde a pu le voir sur la Vuelta.

Remco, votre visage apparaît moins marqué que lorsque nous vous avions rencontré avant le contre-la-montre. Avez-vous retrouvé cette fraîcheur que vous évoquiez déjà la semaine dernière ?

Oui, j’ai le sentiment d’avoir plus d’énergie. Ce jeudi, je me suis réveillé après 6 h 30 pour la toute première fois depuis que je suis arrivé ici. Cela fait près de deux semaines que j’ai bouclé la Vuelta et j’ai le sentiment que mon corps a terminé de digérer cette épreuve.

La Belgique incarne-t-elle à nouveau, à vos yeux, l’équipe à battre ?

W.v.A.: Nous sommes habitués au statut de favoris et à une forme de pression. Nous avons l’ambition claire de décrocher le titre, mais nous sommes aussi réalistes et savons que nous ne sommes pas les seuls en course… Devenir champion du monde, ce n’est pas la mission la plus simple !

Quels rivaux incarneront vos principaux concurrents ?

R.E.: Les oiseaux (éclats de rire) ! Plus sérieusement, la France s’aligne avec un collectif extrêmement homogène, assez comparable à celui qui a porté Julian au sacre l’an dernier. Je crois que les Australiens, à domicile, constituent aussi un réel danger avec un Matthews que je range comme l’un des grands favoris avec des gars comme van der Poel ou Pogacar. Pour un championnat du monde, ce sont très souvent les mêmes noms qui reviennent.

Le contexte est forcément très différent de celui avec lequel vous avez dû composer l’année dernière en Belgique. Ici, vous pouvez encore passer incognito si vous allez prendre un café ou vous balader sur la plage…

W.v.A.: Je n’ai pas eu l’occasion d’aller à la plage depuis que je suis en Australie, mais je peux imaginer que ce serait plus relax qu’à la mer du Nord (rires)… L’atmosphère était très particulière il y a douze mois à Louvain. Je me souviens qu’il y avait déjà beaucoup de monde au bord du parcours le jeudi pour la reconnaissance. Cela a fait naître une forme d’excitation et de tension que je ne comparerais toutefois pas à du stress.

Wout, le dernier Mondial ne s’est pas terminé comme tout notre pays l’aurait rêvé. Qu’avez-vous appris de la dernière édition ?

Avec du recul, je pense que même si le parcours n’était assurément pas le plus difficile, le fait que les hostilités se soient déclenchées aussi loin de l’arrivée a sans doute rendu la course trop difficile pour un coureur comme moi ou van der Poel. Alaphilippe était extrêmement solide ce jour-là et a parfaitement joué le coup tactiquement. Mais nous en avons retenu les leçons. À titre personnel, j’ai changé certaines petites choses dans mon entraînement l’hiver dernier dans la perspective des courses d’un jour. J’ai pu mesurer au printemps à quel point cela m’était déjà bénéfique dans le final des longues classiques.

Comment envisagez-vous la collaboration entre vous dans la finale de ce Mondial ?

W.v.A. : La réponse est assez claire et évidente au regard de nos qualités respectives. Je pense que j’ai un meilleur sprint que Remco.

R.E. : Pas certain… (NDLR : rires, sur le ton de boutade).

W.v.A. : Normalement, on va dire (rires). Remco peut, lui, attaquer de plus loin. Nous ne devons toutefois pas poser de choix trop tôt. J’estime qu’il nous faut tenter de profiter de la présence l’un de l’autre aussi longtemps que possible. Peu de pays ont deux atouts de cette nature dans leur manche et il sera déterminant de conserver différentes options. Tout le monde attend que je patiente jusqu’au sprint, mais je suis aussi capable d’attaquer…

Remco, selon Pogacar, mount Pleasant n’est pas suffisamment difficile pour y lâcher des coureurs comme van der Poel ou Wout. Avez-vous identifié un endroit du circuit local où il serait possible d’effectuer une réelle décision ?

La vérité d’une reconnaissance n’est pas toujours celle de la course. Il ne faut pas perdre de vue que nous passerons plus de six heures sur la selle dimanche et avaler ce circuit local à douze reprises va inévitablement user les organismes. Comme Wout l’a dit, il faudra tenter de rester ensemble aussi longtemps que possible, ne pas dilapider notre énergie. C’est peut-être vrai que mount Pleasant n’est pas l’ascension où il sera le plus facile pour les gabarits les plus légers de lâcher les coureurs plus lourds et costauds au sprint. Mais c’est un Mondial, le rendez-vous qui fait que tout le monde roule un poil plus vite que durant tout le reste de la saison (rires). Le parcours n’est pas non plus composé que de grandes lignes droites. Cela ne fait que monter et descendre, et tourner à gauche et à droite. Le phénomène d’usure décidera inévitablement du résultat.

Ne craignez-vous pas qu’il appartienne encore à la Belgique de contrôler toute la course ?

R.E. : Peut-être devrons-nous le faire, mais je ne pense pas que nous serons les seuls. L’Italie, les Pays-Bas ou la France ont aussi de vrais blocs. La clé sera surtout de rester calme tout au long de la journée, quelle que soit la situation, de travailler en équipe, afin d’éviter une situation comparable à celle de l’année dernière.

La situation a été tendue entre vous dans la foulée du dernier Mondial en Belgique. En avez-vous reparlé entre vous ces derniers jours ?

W.v.A. : Nous n’avons pas attendu ces derniers jours pour évoquer ce sujet entre nous ; nous l’avions fait en amont. Je crois que nous avons appris de nos erreurs, c’est d’ailleurs pourquoi nous prendrons le départ dimanche avec deux leaders plutôt qu’un seul. Cela nous rendra assurément plus imprévisibles, ce qui est un énorme avantage d’autant que certains de nos adversaires penseront peut-être que nous ne saurons pas nous entendre…

R.E. : Tout cela a fait beaucoup de bruit pour rien…

Vous confirmez donc que vous êtes déterminés à travailler ensemble ce dimanche ?

W.v.A. : Oui ! (long silence) Mais c’est comme si je devais répondre au curé à l’église le jour de mon mariage (rire).

R.E. : Oui, clairement. Nous voulons gagner pour la Belgique. C’est cette ambition collective qui doit être le grand rêve de chacun. Je connais Wout et ses capacités, lui connaît mes atouts et je suis donc persuadé que nous pourrons collaborer dans le final d’une course longue et difficile.

W.v.A. : Je crois aussi que nos chances de succès seront plus grandes si nous manœuvrons bien ensemble. On serait vraiment stupide de fonctionner autrement…

Wout, n’avez-vous aucun regret de ne pas avoir disputé le contre-la-montre individuel dimanche dernier ?

Non, pas du tout. Je ne me suis plus concentré du tout sur le chrono depuis la fin du Tour, une décision que nous avions posée dès le mois de mars. Je crois aussi que votre remarque vaut simplement par le nom du vainqueur, mon équipier chez Jumbo-Visma, Foss, qui est une surprise. Mais c’est un raccourci de penser de la sorte. Le Norvégien a battu des gars comme Remco ou Ganna le week-end dernier ! Je reste persuadé que mon choix de me concentrer sur une seule chose lors de cette semaine arc-en-ciel était le bon après une si longue saison.

Remco, vos jambes actuelles sont-elles comparables à celles qui vous ont porté au succès sur Liège-Bastogne-Liège ?

Elles sont sans doute un peu plus minces (rires). Il m’est très difficile d’effectuer un parallèle car nous sommes dans une période différente de la saison et que ma préparation pour la Doyenne et ce Mondial n’ont rien de commun. Je ne me suis pas focalisé sur les efforts spécifiques que nécessite une très longue course d’un jour mais je crois qu’avec un grand tour dans les jambes, cela devrait toutefois être bon. J’espère simplement que si je ne me sens pas bien dimanche, ce sera seulement au départ et que mes jambes se débloqueront ensuite. Mais je ne peux pas trop comparer ma condition car je suis près de 3 kg plus léger qu’en avril.

Quel serait le scénario parfait pour la Belgique dimanche ?

R.E. : Une course au bout de laquelle nous sommes encore ensemble dans le dernier tour et où nous terminons premier et deuxième (rires) ! Plus sérieusement, si un petit groupe se dégageait sur une des ascensions du mount Pleasant dans le final et que Wout et moi y figurerions encore ensemble, ce serait idéal.