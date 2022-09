Vanthourenhout : «Remco et Wout ont compris qu’ils ont besoin l’un de l’autre»

Sven, la saison dernière la pression et les attentes étaient énormes atour de la sélection belge pour des Championnats du monde disputé à domicile. Le contexte est-il très différent cette semaine ?

Oui, c’est certain et finalement assez naturel. Il y a douze mois, le Mondial disputé en Flandre était dans tous les esprits. Si je sortais acheter un pain à un mois de cette échéance, c’était déjà de ce sujet dont me parlait mon boulanger (rires). Nous sommes, cette fois, à l’autre bout du monde et l’attention médiatique et populaire est dès lors bien moins perceptible. Mais notre statut n’a pas changé, pour autant, du tout au tout. Nous avons, cette année encore, certains des meilleurs coureurs du monde dans notre équipe et cela génère très logiquement des attentes.

Le contexte que vous évoquez là n’a-t-il pas constitué, avec du recul, un réel désavantage ?

Oui et non. J’avais parfois le sentiment, à l’écoute du discours médiatique, qu’on ne pouvait pas perdre ce Mondial et que tout autre résultat qu’un maillot arc-en-ciel serait un échec. Wout van Aert avait été très impressionnant dans le Tour de Grande-Bretagne, sa dernière course de préparation, et son futur titre semblait déjà acquis dans l’esprit de certains. Mais cela ne marche pas comme ça dans le vélo… Tout le monde était conscient du statut qui nous entourait et du calme qu’il nous faudrait réussir à garder, mais une fois en course, avec cette foule incroyable au bord des routes, un excès d’enthousiasme assez compréhensible a emporté nos coureurs. Remco a par exemple sauté dans une échappée très tôt, après une soixantaine de kilomètres, alors que nous lui avions réservé un rôle pour la seconde moitié de l’épreuve et la finale. C’est sans doute une trop grande volonté de bien faire qui l’a porté dans un mouvement de course qui a eu le pouvoir d’ouvrir celle-ci très tôt et de la rendre extrêmement usante. Sur un Championnat du monde, il n’y a pour rappel pas d’oreillette et il est donc particulièrement difficile de rétablir une situation comme celle-là.

La critique ne vous a pas épargné dès le lendemain de la clôture de ces Championnats du monde. Comment l’avez-vous encaissée ?

Je m’y étais, d’une certaine manière, préparé. Je savais que si nous n’étions pas champions du monde, j’allais très probablement me faire allumer. Ce n’est évidemment pas plaisant, mais quand vous acceptez le job de sélectionneur dans un pays de tradition comme la Belgique, vous savez vous exposer à ce genre de considérations. Très rapidement, j’ai cherché à mettre les choses à plat et discuter de manière très transparente et franche avec les coureurs, mon staff, la fédération et les managers d’équipe. Le débriefing avec les coureurs n’a pas été un moment agréable mais il était nécessaire. Dans ce genre de moments aussi il faut savoir prendre ses responsabilités. Tout le monde était alors un peu sonné par les propos que Remco avait tenus à la télévision flamande (NDLR : le Brabançon avait soufflé qu’il aurait pu être champion du monde avec une autre tactique) mais les sept autres coureurs ont toujours formé un bloc pour faire front. Ils se sont toujours soutenus les uns les autres et m’ont aussi apporté leur soutien. C’est sans doute un cliché, mais si on gagne en équipe, on perd aussi en équipe.

Avez-vous alors ressenti une tension ou une fissure entre Evenepoel et ses partenaires après ces déclarations ?

Il y avait une sorte de commotion qui n’était évidemment agréable pour personne, mais tout le monde a tiré les leçons de cet épisode douloureux et compris qu’il fallait repartir d’une page blanche en tant que collectif et équipe.

La possible rencontre entre Wout et Remco a constitué une forme de feuilleton cet hiver. Avez-vous cherché à provoquer une entrevue entre ces deux coureurs ?

Le but était de se réunir en Espagne en début d’année, lors de la période des stages de préparation, mais cela n’a pas été possible en raison de la situation sanitaire et du démantèlement de son rassemblement qu’a dû opérer l’équipe Jumbo. Avant de se retrouver ici en Australie, ils n’ont certes pas pris un café ensemble mais ils ont bel et bien été en contact, et cela assez rapidement après le Mondial de Louvain. Lors de la seconde journée de repos de la Vuelta, nous avons encore fait une visioconférence avec tous les sélectionnés à laquelle ont participé nos deux leaders. Tout le monde y a parlé et rigolé de bon cœur. L’épisode de Louvain est définitivement tourné.

Vous n’avez jamais craint que celui-ci laisse des traces et pourrisse l’ambiance du groupe réuni pour Wollongong ?

Non, jamais. Il a toujours été important pour moi d’arriver sur un grand rendez-vous avec un vrai collectif et dans les meilleures dispositions. J’aime que les objectifs, les rôles de chacun et le contexte soient clairs et optimaux. C’est pour cela que je souhaite toujours arrêter le choix de mes sélections assez tôt. Cela permet de discuter avec chacun mais aussi et surtout de créer un esprit de groupe. Le voyage en Australie est évidemment assez fatigant, mais le fait de nous y être installé plus de dix jours avant la course en ligne afin de digérer au mieux le décalage horaire va aussi aider à solidifier encore un peu plus le groupe.

À 41 ans, vous êtes encore un jeune sélectionneur. Comment vous construisez-vous dans ce poste ?

J’aime échanger très régulièrement avec les coureurs. C’est vrai que je ne travaille avec certains qu’une semaine par an ou presque, mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas en contact avec eux durant le reste de l’année. Je vais très régulièrement sur les courses, je leur rends visite lors de leurs stages collectifs ou individuels et je prends aussi parfois le pouls de personnage plus expérimenté comme José De Cauwer (NDLR : ancien sélectionneur désormais consultant pour la télévision flamande), Patrick Lefevere ou Tom Steels pour n’en citer que quelques-uns. Je ne pose pas nécessairement un tas de questions mais j’aime apprendre, m’enrichir.

Quelle grande leçon avez-vous tiré des derniers Championnats du monde ?

Que nous avons essayé d’y gagner la course avec Wout mais que le plus important c’est que ce soit un Belge qui monte sur la plus haute marche du podium et qu’il ne faut donc pas partir avec un plan trop figé. Dimanche, que ce soit Wout, Remco, Jasper Stuyven ou Quinten Hermans qui revêt le maillot arc-en-ciel, peu importe finalement. C’est cet objectif commun qui doit nous porter.

Quelle priorité a déterminé les choix d’une sélection davantage composée de «vrais» équipiers si on peut dire cela comme ça ?

J’ai tout simplement voulu créer une vraie équipe, composée des profils le plus complémentaires possibles et au sein de laquelle règnent une bonne entente et une communication naturelle. Même si nous avions onze attaquants de classe mondiale en Belgique, Roberto Martinez ne composerait pas l’équipe type des Diables rouges uniquement avec des buteurs pour faire un parallèle (rires). Depuis que nous sommes ici, je n’ai jamais senti de clan par exemple. Même lorsqu’ils ont des programmes d’entraînement différenciés, les gars tenter de rouler ensemble autant que possible.

Quelle est la clé pour faire cohabiter deux leaders comme Evenepoel et van Aert dans la même équipe ?

Qu’ils comprennent tous les deux que pour être champion du monde, ils auront nécessairement besoin l’un de l’autre. Et je peux vous assurer que c’est le cas. On parle de deux des meilleurs coureurs du monde. Il y aura probablement, et presque inévitablement ai-je envie de dire, un moment dans la finale où la présence de l’un profitera à l’autre. Ce sont les circonstances de l’instant qui diront si la situation est plus favorable à Wout ou à Remco mais on sera nécessairement plus forts avec ces deux gars qu’avec un seul. Sur une course de près de 270 kilomètres avec 4 000 m de dénivelé positif, seuls les gros moteurs survivront. Nos deux leaders sont, de surcroît, parfaitement complémentaires avec des profils différents. C’est un énorme atout d’avoir ces cartes dans notre manche. Mais un Championnat du monde reste une course très spéciale.

Est-il plus difficile de devenir champion du monde quand on porte le maillot belge ?

Oui, incontestablement car tout le monde nous scrute dans le peloton et nous n’évoluons jamais dans l’ombre dont profitent parfois certains de nos concurrents. Nous avons eu une génération exceptionnelle durant 15 ans avec un trio Boonen – Gilbert – Van Avermaet capable de briller sur tous les terrains ou presque, mais le maillot arc-en-ciel n’est revenu au pays qu’à deux reprises (NDLR: Boonen en 2005 et Gilbert en 2012). Cela démontre à quel point c’est difficile de gagner quand on est favori. Sagan a été trois fois champion du monde sans équipe… Mais j’espère bien que dix ans après le succès de Phil, on fera à nouveau mouche !