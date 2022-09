Arnaud De Lie fait douter Philipsen et bat Groenewegen: vivement 2023!

Paradoxalement, cette deuxième place a, d'une certaine manière, plus de valeur que ses neuf victoires de la saison si l'on se concentre uniquement sur l'exercice du sprint massif et alors que De Lie a déjà montré qu'il était bien plus qu'un simple sprinteur. Car il lui a fallu attendre ce 21 septembre pour pouvoir disputer dans de bonnes conditions un emballage final face à au moins deux des hommes les plus rapides du peloton. Il avait certes devancé Démare à l'Egmont Cycling Race il y a un mois, mais le Français était son seul véritable rival ce jour-là et sa vitesse de pointe n'a jamais rivalisé avec celle des Jakobsen, Philipsen, Merlier, Groenewegen, Pedersen ou même van Aert cette saison.

A la Bredene Koksijde Classic, il avait déraillé dans la dernière ligne droite et devait se contenter d'une 9e place. Cinq jours plus tard, à Bruges-La Panne, le Wallon avait lancé son sprint bien au delà de la 20e place, pour finir 8e sur la ligne. Au Tour de Belgique, il s'était laissé enfermer dans les 100 derniers mètres de la deuxième étape (4e derrière Philipsen, Van Poppel et Pedersen) et il était beaucoup trop mal placé dans le final de la 5e étape pour pouvoir rivaliser avec Jakobsen et Philipsen. Enfin, au championnat de Belgique, il avait dû se débrouiller seul dans la dernière ligne droite, ne trouvant jamais l'ouverture pour pouvoir produire son effort.

Un placement à travailler

Le principal intéressé nous le disait lui-même dans notre premier numéro de Radio Peloton : "Le dernier kilomètre d’un sprint est difficile à expliquer parce qu’il faut prendre une décision en une fraction de seconde. Un sprint, c’est un peu comme une chanson et pour gagner, il faut être tout le temps dans le rythme." De Lie a donc dû attendre ce 21 septembre pour que le disque ne s'enraye pas dans une arrivée massive face à deux des meilleurs du monde.

Il a certes lancé son sprint trop tôt (à 175 mètres environ), ce qui lui a coûté la victoire, mais il a donné du fil à retordre à Jasper Philipsen, qui était pourtant bien calé dans sa roue, et il a battu Dylan Groenewegen. A l'heure où on cherche encore les limites de celui qui est déjà le leader incontestable de la Lotto-Soudal, c'est forcément très encourageant. D'autant plus que son calendrier 2023 devrait lui permettre d'être confronté à une concurrence plus relevée que cette saison, lors de laquelle il s'est surtout concentré sur la chasse aux points dans le cadre de la course au maintien dans le World Tour.

Pour autant, le Wallon a encore des lacunes dans son positionnement. Quoi de plus normal à seulement vingt ans, pour une première saison chez les pros? Mais il lui a aussi manqué un train efficace pour le mettre sur orbite. De Buyst a longtemps été blessé, Van Rensburg est arrivé seulement en cours de saison et Schwarzmann et Selig, le duo allemand arrivé de la Bora l'hiver dernier, n'a pas toujours été à la hauteur, surtout le premier cité. Le reste du train de la Lotto est encore très jeune, à l'image de Beullens ou Vermeersch.

John Lelangue a donc pris soin de sécuriser l'arrivée de quelques costauds qui pourront intégrer les trains d'Ewan et De Lie en 2023. L'Italien Jacopo Guarnieri, qui sort d'une saison mitigée qui l'a parfois vu faire dérailler le train de Démare, devra retrouver la forme pour faire valoir son expérience. Milan Menten et Mathijs Paasschens, qui arrivent de Bingoal, ont tous les deux une belle pointe de vitesse et viendront étoffer le collectif Lotto-Dstny. Mais le coup de maître pourrait être le recrutement de Pascal Eenkhoorn. Le Néerlandais arrive tout droit de la Jumbo-Visma, où il fut souvent utilisé comme simple porteur d'eau. Sa polyvalence, ses épaules larges et sa très belle pointe de vitesse pourraient faire de lui un passeur décisif aussi précieux que Jasper De Buyst.

Gageons que la saison 2023 verra Arnaud De Lie se mesurer aux meilleurs sprinteurs du monde, et dans les meilleurs conditions possibles, dès la classiques printanières.