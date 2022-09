«Ça convient mieux à Wout que le dernier Mondial»

Adjoint du sélectionneur national Sven Vanthourenhout, le citoyen du Coq nous a emmenés dans sa roue pour une reconnaissance du parcours de la course en ligne. "Un tracé qui me fait quelque peu penser, dans sa globalité du moins, au GP de Québec… mais avec une bonne cinquantaine de kilomètres de plus (266,9 km) que l’épreuve canadienne", juge ainsi celui qui a pris sa retraite sportive début 2020.

Un parcours qui a tout pour plaire à nos deux leaders, van Aert et Evenepoel. "Pour Remco, l’avantage du circuit local de Wollongong, c’est qu’il possède de nombreux virages et que les attaquants sortent, du coup, assez rapidement du champ de vision du peloton. Pour ce qui est de Wout, je considère que le tracé lui convient mieux que celui de Louvain l’année dernière car il présente un dénivelé global plus important (3945 m). La course y sera inévitablement usante. Et c’est dans ce contexte que van Aert est le plus fort au sprint."