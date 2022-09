Alaphilippe se confie avant les championnats du monde de cyclisme: «Je ne laisserai pas passer un troisième maillot»

Julian, comment allez-vous ?

«Ça va, merci, je suis très content d’être ici avec beaucoup de motivation et plutôt relax. Je n’arrive pas dans les meilleures conditions. Ma dernière course s’est soldée par une blessure (NdlR : une épaule disloquée) une fois de plus, presque une fois de trop. Mais je suis prêt à me battre dimanche pour faire une belle course et essayer de garder le maillot dans l’équipe.»

Un autre Français peut gagner ?

«Oui, bien sûr. Terminer la Vuelta et sans être blessé aurait été mieux, mais personne dans l’équipe ne doute de mon état d’esprit. Je ne suis pas à 100 %, mais j’ai envie de donner le meilleur et de me faire mal. Pour l’équipe et essayer de gagner avec les gars. On a des profils différents qui correspondent à cette course qui va être usante. On n’est pas les gros favoris, mais on peut rendre la course dure et peser dans la finale pour essayer de jouer le maillot. Je serais content de contribuer à cela.»

À quel pourcentage évaluez-vous votre condition ?

«Je ne peux pas donner un pourcentage, je n’en sais rien. Quitter la Vuelta avec une blessure a été un coup dur. Je m’en suis bien sorti, je n’ai fait que quelques jours sans vélo, mais ma forme progressait. Je n’arrive pas avec les mêmes garanties que les autres années mais je suis bien quand même. Je peux peser et avoir un rôle important.»

Vous sentez-vous toujours le leader de cette équipe ?

«Je suis un des leaders de l’équipe de France, mais pas le leader unique. Ça me va bien, il y a des coureurs qui sont là qui ont beaucoup plus performé que moi ces dernières semaines. Cette course va leur convenir très bien. Je serai très content de donner mon maximum pour eux. Je serais encore plus heureux si c’était un de mes équipiers qui gagnait.»

Avec vos chutes, il y a de la peur ?

«Oui et non, il ne faut pas commencer à freiner, sinon on recule et c’est fini. Bien sûr, dans certains moments, j’ai un peu plus peur qu’avant. Je n’ai pas envie de m’en prendre une autre comme j’en ai pris trop cette année, même si la dernière n’était pas violente. Je suis toujours marqué par Liège. J’ai appris aussi à relativiser. Plusieurs fois, j’ai eu envie de poser le vélo et de me dire, à l’année prochaine. Ça a été l’année de la résilience, j’ai beaucoup travaillé à chaque fois pour revenir. Je suis content qu’après ce Mondial et les trois courses en Italie, ce soit l’heure de débrancher.»

Sans maillot, vous seriez peut-être plus libre l’an prochain ?

«Je suis partagé par deux sentiments. Souvent, je me disais, vivement l’an prochain, je n’aurai plus le maillot, je redeviendrai un coureur normal, ce sera plus tranquille. D’un autre côté, on en rêve, il est tellement emblématique. Ces deux saisons auront marqué ma carrière et ma vie aussi. Si je peux le prendre une troisième fois, je ne vais pas le laisser. Bien sûr que non !»

Vous avez de la pression en songeant au record de Sagan ?

«Je ne ressens pas du tout la pression. J’en ai eu bien plus à Imola (en 2020). L’an dernier, déjà, je courais pour gagner mais j’étais prêt à perdre, j’avais déjà zéro pression et ici encore moins (rires). Je veux finir dimanche en ayant tout donné, je suis déjà content d’être là et je ne veux pas de regret. Ce sera la cerise sur le gâteau si on garde le maillot. De ce qu’on en a vu, la bosse est un peu plus dure que sur le papier. Ce sera une course usante, mais on verra dimanche si certains feront un tempo pour décanter tard ou si ça part vite. Si c’est le cas, ce pourrait être très dur.»

À la Vuelta, vous avez aidé Remco Evenepoel. Vous pourriez le refaire dimanche ?

«On a une bonne relation, je serais content s’il gagne et inversement. J’ai fait mon travail sur la Vuelta de tout mon cœur, avec joie et fierté. Mais ici, ce n’est plus la Vuelta. Je suis là sous le maillot français pour les copains. Je veux faire pour eux ce qu’ils ont fait pour moi les dernières années.»