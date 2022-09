Il faut dire que le Ouest-Flandrien est âgé de 19 ans à peine. L’an dernier, il avait conquis la médaille d’argent dans le chrono des juniors à Bruges. Segaert, qui vient de terminer avec succès sa première année d’études d’ingénieur civil, est pourtant à nouveau l’un des favoris douze mois plus tard, dans la catégorie d’âge supérieure. Alex Segaert qui, au lendemain du Tour de l’Avenir où il a épaulé Ciaan Uijtdebroeks dans son succès, n’a pas hésité à rejoindre à ses frais l’Australie dès le 6 septembre dernier.

Il y est donc arrivé une semaine plus tôt que les autres sélectionnés belges. "Cela sur les conseils de mon frère aîné Loïc, qui est mon entraîneur, je voulais m’acclimater plus facilement et plus vite au décalage horaire", dit celui qui est devenu champion d’Europe de la spécialité début août, à Anadia, au Portugal. "Ce titre m’a motivé tout spécialement et le parcours, technique et vallonné avec une côte, sans temps morts, me plaît et me convient. On n’a pas énormément de points de repère dans la catégorie cette saison, mais je dirais que mes rivaux seront le Norvégien Soren Waerenskjold, l’Italien Lorenzo Milesi, l’Allemand Michael Hessman ainsi que le Britannique Leo Hayter (NDLR : le jeune frère d’Ethan rejoindra la saison prochaine l’équipe Ineos). Bien sûr, je vise une médaille, mais du moment que je peux tout donner et faire le chrono que je voulais, je serai content, même si je suis 5e."