Le coach de Remco Evenepoel au moment d'aborder le Mondial : «Il n’a jamais été aussi fort dans le chrono»

Quatre victoires et deux deuxièmes places dans les six chronos individuels qu’il a disputés cette année : Remco Evenepoel est incontestablement devenu l’une des plus solides références mondiales dans l’exercice en solitaire. Des résultats, fruits d’un travail très spécifique effectué durant tout l’hiver. "Nous avons cherché à renforcer sa masse musculaire dans un double but : améliorer sa puissance dans le chrono mais aussi le rendre plus explosif", détaille Koen Pelgrim, l’entraîneur du Brabançon chez Quick-Step Alpha Vinyl. "Nous avons également retravaillé certains détails de sa position, comme la longueur de ses manivelles, qui le rendent encore plus efficace sur le plan aérodynamique. Remco a franchi un nouveau palier cette saison dans le chrono ; il n’a jamais été aussi fort dans cette discipline. Ses résultats jusqu’ici en sont d’ailleurs la meilleure preuve."