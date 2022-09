Installé à l’Headlands Austinmer Beach Hotel où la délégation belge possède ses quartiers, le futur époux d’Oumi s’est posé pendant plus d’une demi-heure afin de préfacer ce nouveau grand rendez-vous de saison.

Remco, comment avez-vous récupéré de votre long voyage depuis Madrid et des trois semaines d’efforts consentis sur le Tour d’Espagne?

Assez (rires). Je n’ai pratiquement pas fait de vélo pendant les quatre jours qui ont suivi l’arrivée de la Vuelta avant de réactiver mon organisme vendredi lors d’une sortie de trois heures effectuée d’abord derrière le scooter du coach national puis sur mon vélo de chrono afin de déjà reconnaître le parcours. Cette période m’a permis d’à la fois savourer ce que je venais de réaliser en Espagne mais aussi de me reposer au mieux. J’ai beaucoup dormi et, pour ne rien vous cacher, je viens même de me réveiller d’une petite sieste cinq minutes avant de vous faire face (rires). C’est sans doute pour cela que j’ai l’air encore un petit peu fatigué…

N’a-t-il pas été trop difficile de vous concentrer sur un nouvel objectif dès le lendemain de votre sacre madrilène?

Non car le plan était clair depuis plus de trois mois déjà et que j’y étais mentalement préparé. Lundi, avant de prendre l’avion vers Sydney, j’ai goûté à de précieuses heures aux côtés de ma compagne Oumi. Ma voix encore quelque peu enrouée n’est pas le stigmate d’une énorme fête que je me serais offerte, mais bien la résultante de mon cri au moment de franchir la ligne d’arrivée finale le week-end dernier. Je n’avais pratiquement pas pipé mot pendant toute l’étape avant de hurler. Voilà alors ce qui arrive (éclat de rires)… Je suis pleinement concentré sur cette semaine arc-en-ciel, mais je vous assure que je serai aussi heureux de rentrer à la maison dans une dizaine de jours (sourire)…

N’avez-vous jamais pensé changer vos plans et finalement faire l’impasse sur ce Mondial?

Non. Je n’ai loupé qu’un seul championnat du monde jusqu’ici, celui de 2020, en raison de ma chute sur le Tour de Lombardie. Et plus je pourrai compter de participations à ce rendez-vous si spécial dans ma carrière, mieux ce sera. C’est toujours un immense honneur de représenter son pays.

Au contraire de Ganna ou de Küng par exemple, vous n’aborderez pas ce chrono arc-en-ciel avec une préparation spécifique. Quel impact cela pourrait-il avoir sur le résultat final?

C’est assez difficile à dire car je ne mesure pas bien le nombre de kilomètres qu’ils ont avalés sur leur vélo de chrono. Cela dit, on dit aussi qu’après un grand tour, on peut faire tomber une dent et qu’on aura alors des jambes magiques. Ce sera peut être nécessaire pour battre des spécialistes comme ceux-là… Je me vois comme l’un des favoris, car dire le contraire serait étrange après avoir livré ce que je considère comme le meilleur chrono de ma carrière sur la dernière Vuelta à Alicante, mais pas comme le candidat numéro 1.

Vos statistiques cette année dans l’exercice en solitaire sont les meilleures du peloton puisque, en marge de vos quatre succès, vos deux moins bons résultats sont deux deuxièmes places. Ganna, lui, compte par exemple une 5e ou une 4e place… Cela signifie-t-il à vos yeux que vous êtes devenu le meilleur rouleur du monde ?

C’est délicat de dire cela de soi-même. Ma régularité dans le contre-la-montre me rend heureux et fier car j’ai beaucoup travaillé dans cette perspective. Si je pouvais répéter cela dimanche, ce serait très bien mais tout dépendra des jambes du jour. Mes sensations lors de l’entraînement de ce vendredi étaient positives. J’espère pouvoir mettre encore un peu plus de force samedi dans mon pédalage lors d’un nouveau repérage du circuit. Mais il n’y a pas de pression sur mes épaules. J’ai évidemment envie de gagner car m’imposer la même année sur un monument (à Liège-Bastogne-Liège), la Vuelta et conquérir un maillot arc-en-ciel, ce serait fou. Un rêve! Mais que je finisse deuxième ou dixième, cela n’altérera plus le visage de ma saison.

Qu’avez-vous pensé du parcours de ce chrono, et de cette boucle de 17 kilomètres à parcourir deux fois?

Qu’il me convient plutôt bien. C’est évidemment plus court que le parcours de l’année dernière en Belgique (NDLR: 34km contre 42) mais en termes de durée d’effort, je pense que cela sera assez similaire, autour des 45 minutes. Avec une quinzaine de virages par tour, il s’agit d’un tracé assez technique mais il est aussi très exigeant avec un dénivelé positif assez important (312m). Dans la foulée immédiate du départ, cela monte déjà. On emprunte ensuite des routes dans l’esprit nord-américain, des tronçons assez rectilignes aux allures de montagnes russes. La montée du Mount Ousley, la difficulté qui émaille ce parcours, ressemble à un «demi-Berendries», pour reprendre une référence qui parle aux amateurs en Belgique. Les sept derniers kilomètres en direction de la longe d’arrivée tracée le long de la plage sont plus plats et c’est sans doute là que mes qualités aérodynamiques m’avantageront le plus. Mais ça, c’est la théorie. On verra ce que la vérité de la pratique nous réserve dimanche.