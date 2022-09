Michael Rogers, triple champion du monde, préface le contre-la-montre de dimanche : «Evenepoel ou Ganna ? Je ne suis pas joueur…»

C’est cependant davantage pour son passé de triple champion du monde de contre-la-montre (de 2003 à 2005) que nous nous sommes attablés avec celui qui avait également terminé 2e d’un Dauphiné (2012).

Michael, considérez-vous Remco Evenepoel comme l’un des grands favoris pour le chrono de dimanche ?

Oui, assurément ! Il a encore progressé dans un exercice sur lequel il a engrangé de grands résultats cette année. Le Belge et Ganna vont arriver sur ce Mondial avec deux approches très différentes. Filippo a suivi une préparation assez classique pour un spécialiste ambitionnant l’arc-en-ciel, en passant beaucoup de temps sur son vélo de chrono et s’entraînant à des intensités spécifiques. Votre compatriote sort, lui, d’une Vuelta sur laquelle il a brillé. Ce sera le match de l’efficacité aérodynamique, l’une des forces de Remco, contre la cylindrée d’un très gros moteur.

La lutte pour le titre se résumera-t-elle à un duel ?

Je ne crois pas car un Mondial accouche assez régulièrement de surprises. La fraîcheur y joue un rôle prépondérant. Il faudra voir comment chacun s’adapte au long voyage depuis l’Europe et à un tracé très technique, comportant de nombreux virages. Entre ces courbes, il n’y a pas de longues sections où l’aérodynamisme peut avoir un impact très important. Le format de ce Mondial sera aussi non conventionnel puisqu’assez court (NDLR : 34,2 km, distance identique pour les hommes et les femmes élites) et je suis donc curieux de voir ce qu’il nous réservera. Gana ou Remco ? Je ne suis pas joueur (rires)…

Vous êtes un habitué du voyage entre l’Europe et l’Australie et vous avez disputé 15 grands tours. Quel poids aura la Vuelta et les heures de vol dans les jambes d’Evenepoel dimanche ?

Je n’ai pas vu Remco décliner dans la dernière semaine de la Vuelta. Je pense que c’est plutôt l’intensité à laquelle il a couru durant trois semaines qui fait qu’il abordera le chrono avec une approche singulière. Sur une course de trois semaines, la très grande majorité des heures que vous passez sur la selle le sont à un rythme bien moins intense que celui qu’exige un chrono.

En dehors du chrono, appréciez-vous la manière de courir du Brabançon ?

Oui, c’est un coureur très enthousiasmant pour le public. Ce n’est pas un mec qui chercher à épargner chaque watt. Il n’a pas peur d’ouvrir la course de loin, de se livrer complètement. Il s’agit d’ailleurs d’un point commun avec la nouvelle génération de coureurs, qui sort des scénarios convenus.

Comprenez-vous l’absence de van Aert, double médaillé d’argent, sur ce Mondial du contre-la-montre ?

Oui, il a défini une priorité claire et j’en reviens comme argument éclairant aux deux filières énergétiques très différentes que requiert un effort solitaire de 34 kilomètres et une course en ligne de près de 270 bornes. Si vous travaillez la vitesse, c’est forcément d’une certaine manière aux dépens de l’endurance et inversement. En posant ce choix fort, Wout s’est donné le maximum de chances d’être au top dans dix jours.

Ces dernières années, on a souvent vu un coureur, comme Rohan Dennis par exemple, dominer la planète chrono pendant deux ou trois ans avant de sortir du jeu. Comment expliquez-vous ce phénomène ?

Après trois titres mondiaux, sur le plan mental, je vous assure que j’avais besoin, dans mon cas personnel, de lâcher la bride. Un chrono exige une telle concentration qu’on ne peut pas vivre pour cela pendant une longue période.

Comment vous apprêtez-vous à vivre ce second Mondial dans l’histoire du cyclisme australien ?

J’avais eu la chance de disputer celui de Geelong en 2010 mais le cyclisme a connu un incroyable boom ici depuis ! J’ai un rôle différent cette fois puisque je serai partie prenante de l’organisation mais je suis impatient de goûter à l’énorme enthousiasme qui va entourer cette semaine arc-en-ciel. Et puis mon neveu (le fils de son frère) Cameron disputera de surcroît le chrono chez les juniors… Tout est donc réuni pour faire de ce Mondial un moment inoubliable !