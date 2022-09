Van der Poel: «Ici, c’est le plus fort qui gagne»

"Je connais bien cet endroit via le cyclo-cross, en hiver, mais je n’avais jamais monté cette côte à partir de son pied", racontait le petit-fils de Raymond Poulidor. "Ce n’est que lorsque nous sommes arrivés à l’endroit du départ du cyclo-cross que j’ai reconnu."

Soit dans les derniers mètres de l’ascension avant d’arriver sur l’Esplanade pour lancer l’ultime partie de la course. Il ne savait pas encore qu’il allait jouer sa carte.

"Pour être honnête, je ne me sentais pas dans un super jour", ajoutait le coureur d’Alpecin-Deceuninck. "Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être à cause des charges de travail des dernières semaines en vue du Championnat du Monde sur route, qui est le but principal de ma fin de saison. Peut-être aussi à cause de la météo. Je n’ai d’ailleurs pas voulu prendre de risque sur cette épreuve qui restait assez dangereuse. J’étais donc content d’avoir su bien me placer dans la Citadelle de Namur. Je pensais travailler pour Jasper Philipsen, pour le lancer au sprint."

Mais Mathieu van der Poel a fait l’effort pour revenir sur les deux derniers attaquants, Dylan Teuns et Gonzalo Serrano, le récent vainqueur du Tour de Grande-Bretagne, qui avaient tenté de sortir sur les petits pavés de la route merveilleuse.

"Je les ai repris dans le dernier virage et j’ai lancé mon sprint", racontait le vainqueur. "J’ai continué sur ma lancée, sans trop savoir si Philipsen était dans ma roue. Quand tu es dans la dernière ligne droite pour la victoire à la Citadelle, tu ne comptes pas tes efforts… Et ici, c’est simple, c’est le plus fort qui gagne."

En pleine préparation pour le Mondial, Mathieu van der Poel continue donc de faire le plein de confiance, lui qui a remporté ses trois dernières courses. Dont deux kermesses, certes (celles de Grammont et d’Izegem), mais le Néerlandais monte en puissance en vue de l’Australie, où il partira ce week-end après une dernière compétition avec la Primus Classic.