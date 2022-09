GP de Wallonie: la Belge Julie De Wilde s’est imposée à la Citadelle de Namur

La course des dames a connu de nombreuses et vaines tentatives d’échappée dans les deux premières heures, notamment celle de Mieke Dockx (Lotto-Soudal) et de Minna-Maria Kangas et Nathalie Säfsten (Bingoal WB). Le peloton féminin était toujours groupé après 90 kilomètres d’une course rythmée par l’équipe Cofidis, alors que la pluie arrosait abondement les routes du Namurois.