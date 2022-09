Evenepoel et van Aert: des champions si proches et si différents

Deux exceptionnels champions, à la fois très comparables, ne fût-ce que par leur énorme talent, et pourtant très différents également. L’addition de leurs qualités respectives en ferait un Eddy Merckx taille triple XL.

Talent et professionnalisme

Les deux Belges font partie des trois meilleurs coureurs du monde avec Tadej Pogacar. Il n’est pas un de leurs adversaires qui ne loue leurs qualités, leur professionnalisme et surtout leur énorme talent. La palette de leurs qualités est bien plus large que celle de Primoz Roglic ou de Jonas Vingegaard.

Tant Wout van Aert que Remco Evenepoel ont multiplié les prestations d’exception. Tous deux sont de réels stakhanovistes, capables de s’imposer de lourds sacrifices et des masses de travail énormes où les stages en altitude de trois semaines ou plus sont la norme. Ils ne sont focalisés que par l’objectif qu’ils se sont fixé.

Sprint et explosivité

Voici les différences. Même s’il se fait parfois devancer (on l’a encore vu à Montréal où Tadej Pogacar l’a battu, comme Mathieu van der Poel, Tom Pidcock ou Marco Haller l’avaient fait précédemment au Ronde, à l’Amstel ou à Hambourg), Wout van Aert est et restera meilleur sprinter que Remco Evenepoel.

Le coureur de Quick Step Alpha Vinyl a toutefois progressé dans l’exercice, où il peut tirer profit d’une course dure, mais pas au point de régler un peloton massif.

L’explosivité du Campinois est aussi un atout dont il bénéficie bien plus que le Brabançon dont c’est le point faible en côte mais aussi en montagne. Où il réagira à une attaque ou passera lui-même à l’offensive en haussant son rythme et en montant de manière plutôt régulière.

Chrono et montagne

Il est plus difficile de les départager dans l’exercice en solitaire. Les résultats de leurs confrontations directes donnent cependant un avantage net au coureur de Jumbo-Visma mais la tendance est, dirait-on, occupée à s’inverser. D’abord parce qu’Evenepoel y consacre plus de temps et d’énergie que van Aert.

En montagne, l’avantage va aussi au Brabançon, bien plus léger que l’Anversois qui a pourtant stupéfié régulièrement les observateurs par ses performances, notamment au Tour. Encore faudrait-il qu’il soit capable de les répéter pendant trois semaines.

Science de la course, pilotage et panache

Peut-être parce qu’il a commencé bien plus tôt le cyclisme que son compatriote, Wout van Aert apparaît comme plus fin stratège et meilleur pilote mais ces derniers mois, Remco Evenepoel a progressé énormément. Le coureur de Schepdaal ne se fait plus piéger par une bordure, comme ce fut parfois le cas à ses débuts, et sa "faiblesse"en descente, pointée du doigt lors de sa terrible chute au Tour de Lombardie, est désormais de l’histoire ancienne.

Enfin, l’un comme l’autre ont les poches de leur maillot qui débordent de panache. Une course avec Evenepoel ou van Aert n’est jamais courue d’avance. La soif de vaincre est l’essence qui alimente leur énorme moteur physique.

Grands tours et classiques

Dans les grands tours, jusqu’à ces derniers jours, on pouvait donner l’avantage à Wout van Aert qui, lors de ses quatre participations au Tour avait impressionné et réussi des exploits sur les terrains les plus variés. Ce que seuls Eddy Merckx ou Bernard Hinault avaient fait avant lui. Mais tout cela n’en fait pas un potentiel vainqueur de la Grande Boucle. On peut toujours se demander si le récent maillot vert pourra un jour briguer réellement le jaune?

Par contre, sa performance à la Vuelta offre désormais tous les espoirs à Remco Evenepoel qui a prouvé qu’il pouvait encaisser la pression, les efforts durant trois semaines, qu’il récupérait parfaitement et que la haute montagne et les forts pourcentages ne devaient plus lui faire peur.

Certes, la Vuelta n’est pas le Tour de France, mais après sa conquête du maillot rouge, on peut quand même se mettre à rêver.

Les deux hommes brillent aussi dans les courses d’un jour. Même s’ils comptent tous les deux un succès dans un monument, Milan-Sanremo pour van Aert, Liège-Bastogne-Liège pour Evenepoel, dans l’absolu, le Campinois pourrait tous les gagner.

Dans les classiques pavées, il y a un avantage indéniable à van Aert, même s’il peine jusqu’à maintenant à décrocher un premier succès au Tour des Flandres ou à Paris-Roubaix. Son cadet (van Aert aura 28 ans ce jeudi), dont l’aversion et les limites sur les pavés sont évidentes, ne le pourra jamais. Seuls Liège et la Lombardie peuvent convenir au lauréat de la Vuelta qui peut aussi espérer triompher un jour dans la Primavera.

Conclusions

Revenons un demi-siècle en arrière même si les comparaisons sont difficiles et périlleuses. Aujourd’hui, alors qu’il n’a que 22 ans et devrait normalement progresser encore, Remco Evenepoel, 14 succès en 2022 dont la Vuelta, Liège et San Sebastian, semble avoir repris le sillage d’un Eddy Merckx, auquel on l’a tant comparé. Mais un Merckx qui serait peu explosif et peu rapide au sprint.

Wout van Aert, lui, tient plutôt d’un Roger De Vlaeminck qui aurait été aussi (en plus des énormes qualités de "Monsieur Paris-Roubaix") excellent dans les chronos et tellement fort en montagne qu’on se serait interrogé sur sa capacité à gagner un jour le Tour de France.

C’est donc vrai, la Belgique cycliste a de quoi se montrer particulièrement heureuse.