Evenepoel ira-t-il au Tour en 2023 ou pas?

Patrick Lefevere lui-même l’avoue, Remco l’a surpris par la rapidité avec laquelle il est parvenu à concrétiser ce premier objectif : remporter un grand tour. Une joie que le manager flandrien n’avait jamais connue en plus d’un quart de siècle à la tête d’une équipe.

Dès ce lundi, Remco Evenepoel s’est tourné vers ses derniers objectifs de la saison: les Mondiaux. Via Dubai, où il a retrouvé Sven Vanthourenhout, le sélectionneur national, et Yves Lampaert, il rejoindra l’Australie au départ de l’Espagne sans même passer par la Belgique. Car, dès dimanche, l’attend un premier rendez-vous arc-en-ciel : l’épreuve contre-la-montre dont il sera l’un des principaux favoris, avec Ganna, Pogacar ou le duo suisse Küng-Bissegger.

Aura-t-il digéré les efforts consentis ces trois dernières semaines, surmonté la très naturelle décompression liée à son succès et encaissé les 18 heures du voyage aérien (en classe business) et les 8 heures de décalage horaire? Ou prolongera-t-il son état de forme pendant une quinzaine de jours?

Après les Mondiaux, c’est fini

Des réponses à ces questions et donc surtout de sa capacité à maintenir son pic de forme dépendent son résultat dans le chrono puis, une semaine plus tard, dans la course sur route. À propos de cette épreuve, le Belge a prévenu : "Il faut voir comment je me sens après la Vuelta. J’espère que je pourrai conserver un excellent niveau. Si ce n’est pas le cas, je vais faire le maximum et avec plaisir pour placer Wout (van Aert) pour le sprint."

a saison 2022, déjà exceptionnelle, quoiqu’il arrive en Australie, sera alors terminée car le coureur de Quick Step Alpha Vinyl ne disputera pas les dernières épreuves de la saison, en Italie notamment (Tour d’Émilie, Trois Vallées varésines, Tour du Piémont, Tour de Lombardie…). Il sera temps, alors, de prendre un repos bien mérité mais aussi de répondre présent à un autre rendez-vous majeur de sa vie puisqu’il va se marier avec Oumaïma Rayane, surnommée Oumi, son amie d’enfance.

Son mariage et le voyage de noces ne devraient pas l’empêcher ensuite de préparer la saison à venir au sujet de laquelle va se poser une question essentielle: Remco Evenepoel reviendra-t-il en 2023 au Tour d’Italie ou fera-t-il ses grands débuts au Tour de France ?

Présentation du Tour le 27 octobre

"Si cela ne dépend que de moi, on en restera au plan initial", a dit et redit Patrick Lefevere durant la Vuelta. C’est-à-dire disputer le Giro et patienter jusqu’en 2024, voire 2025, pour découvrir la Grande Boucle.

Il faut dire que désormais, encore plus que ce n’était le cas il y a trois semaines, le vainqueur de la Vuelta sera attendu comme un des principaux prétendants dès qu’il prendra le départ d’un grand tour. Remco Evenepoel ne peut plus aller au Tour de France en disant qu’il vient pour emmagasiner de l’expérience et qu’il vise un top 10.

Lefevere n’est plus seul à décider car le résultat et le déroulement du Tour d’Espagne modifient la donne.

"Je ne peux pas vous promettre que je serai de retour l’an prochain", a dit Remco Evenepoel sur le podium à Madrid dans son discours.

S’il revient au Giro, il ne sera pas au Tour, mais pourrait doubler avec la Vuelta. Une certitude, la décision ne tombera pas avant le début novembre et le premier stage de la future équipe Soudal-Quick Step, voire plus tard durant l’hiver.

À ce moment, on connaîtra le tracé du prochain Tour, présenté le 27 octobre. Le choix devrait en partie dépendre du nombre et de la longueur des contre-la-montre proposés. Il est clair que, s’il n’y en a qu’un seul de 15 km au programme, ce sera non. La perspective d’un chrono par équipes, absent depuis 2018, pourrait aussi influencer la décision du coureur brabançon et de son entourage. "Le parcours de la prochaine édition est d’ores et déjà bouclé", disent Christian Prudhomme et Thierry Gouvenou.