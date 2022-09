L'édito: soyons fiers de nos champions

Cela faisait 44 ans que la Belgique attendait ça. 44 ans qu’un coureur belge n’avait plus gagné un des trois grands tours. Depuis ce dimanche, Johan De Muynck, auréolé au Giro 1978, a donc un successeur. À dire vrai, une aussi longue période de disette tient du paradoxe quand on voit le riche palmarès du cyclisme belge au fil des décennies.

Mais peu importe. Aujourd’hui, la Belgique peut s’enorgueillir de dominer le peloton. Première nation mondiale au classement UCI, elle peut s’appuyer sur un Wout van Aert étincelant au Tour de France et un Remco Evenepoel épatant durant ses trois semaines passées en Espagne. Nos deux phénomènes font partie du top 5 mondial. Seule la Slovénie, avec Tadej Pogacar et Primoz Roglic, fait aussi bien. À quinze jours de la course en ligne des championnats du monde, Sven Vanthourenhout, le sélectionneur belge, sait qu’il dispose de deux Rolls Royce. Et on veut croire qu’il s’agit d’un luxe plutôt que d’un problème. Nos deux champions ont un caractère trempé ? C’est sans doute inévitable pour briller au sein du gratin mondial. On veut croire qu’ils s’entendront en Australie et que l’un d’eux endossera le prestigieux maillot arc-en-ciel. Mais ne leur mettons pas la pression et réjouissons-nous de l’immense plaisir qu’ils nous donnent quand ils roulent.

L’un et l’autre illustrent à merveille cette Belgique qui gagne. Cette Belgique totalement décomplexée qui joue dans la cour des plus grands et y rayonne de tout son éclat. Regardez Nafissatou Thiam, double championne olympique, mondiale et européenne ! Ou les Red Lions, qui ont aussi réussi le grand chelem. Ou encore Nina Derwael, elle aussi, au firmament de sa discipline, et les Belgian Tornados, multiples médaillés aux niveaux continental et planétaire. Alors, ne boudons pas notre plaisir. Et soyons fiers de ces champions que d’autres nations nous envient. Ne les opposons pas. Parce qu’ils écrivent l’histoire en lettres d’or. Et en noir-jaune-rouge. Évidemment.