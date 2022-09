"Hier nous avons vu que les autres équipes se battent pour les places d’honneur", a analysé Evenepoel. "Quand Miguel Angel Lopez a attaqué, Juan Ayuso s’est senti menacé et a réagi. Enric Mas l’a suivi à son tour car il veut conserver la deuxième place. Il y a plusieurs équipes avec des intérêts différents et j’espère pouvoir utiliser cela à mon avantage."

"C’est difficile d’expliquer ce que je ressens en ce moment", a poursuivi Evenepoel. "Je sais que la journée de samedi sera très importante, la journée la plus importante de ma carrière. Ce n’est que demain soir que je pourrai dire ce que je ressens. Je me sens un peu plus euphorique chaque jour, chaque jour je commence à rêver davantage. Je me rends compte que je peux écrire l’histoire, mais j’essaie d’y penser le moins possible."

Evenepoel abordera cette étape décisive vers Puerto de Navacerrada avec 2:07 d’avance sur Enric Mas. "Peu importe ce qu’il se passe, je ne dois pas paniquer", a expliqué le prodige de Quick-Step Alpha Vinyl. "Si je perds un peu de temps, je dois continuer à rouler à mon rythme. La montée finale est longue (10,3 km à 6,9 pour cent), l’arrivée est plate. Même si je me trouve à 40 secondes ou 1 minute de Mas, je dois continuer à pédaler jusqu’à l’arrivée. J’ai plus de deux minutes d’avance. Ce n’est pas rien. Je dois juste rester concentré et essayer de ne pas le laisser me distancer."

Evenepoel "essaie de rester aussi détendu que possible". "Si les jambes sont bonnes, ce sera dur de perdre beaucoup de temps. Avec ces pourcentages, ce sera un duel homme contre homme. C’est une ascension semblable au Pico Jano. J’espère être épargné par la malchance et pouvoir écrire l’histoire. C’était un rêve et nous allons tout faire pour le rendre réalité."

Evenepoel pense qu’il sera "difficile"pour Mas de jouer le tout pour le tout et de s’échapper dès le premier col, sachant que son équipe a besoin de points pour le classement WorldTour. "Ce sera une guerre mentale, mais si je reste dans sa roue, ça ira", a souri celui qui peut devenir le premier vainqueur belge d’un Grand Tour depuis Johan De Muynck au Giro en 1978.