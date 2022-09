Et à la fin, c’est le patron qui gagne

Mais cette issue semble fort improbable. Car il détient la forme de sa vie. Et ce jeudi à l’Alto de Piornal, un col de première catégorie (13,3 km à 5,6 %), Evenepoel en a remis une couche. Non content de répondre aux trois attaques d’Enric Mas, il l’a contre-attaqué à deux reprises. "Je n’avais pas l’intention de partir tout seul. Ça aurait été un risque inutile. Je voulais simplement lui imposer des efforts supplémentaires."Et il l’a tellement poussé dans ses retranchements que l’Espagnol ne fut pas en mesure de le suivre lorsqu’il lança son sprint (si si !) à deux cents mètres de la ligne d’arrivée. "J’ai progressé dans ce domaine", sourit-il.

Résultat : il a gagné l’étape, pris les 4 secondes de bonifications et franchi la ligne 2 secondes avant son rival. Du coup, il a porté son avance au général de 2:01 à 2:07 et gagné sa première étape en ligne dans un grand tour. "Ce fut une journée parfaite, la meilleure dans cette Vuelta. C’est un nouvel accomplissement dans ma carrière, dit celui qui avait déjà écrasé le contre-la-montre d’Alicante voilà dix jours. Remporter une étape de montagne avec un maillot de leader sur le dos est l’une des plus belles choses pour un coureur."

Evenepoel a balayé les doutes quant à sa capacité à gérer une course de trois semaines. Et il a, une nouvelle fois, fait l’étalage de sa très bonne gestion de la course. "Oui, je reste très calme. C’est l’une des grandes leçons de cette Vuelta. C’est la clé pour gagner."Il avait déjà utilisé cette condition sine qua non pour s’imposer à Liège-Bastogne-Liège il y a 4,5 mois. "Cette victoire m’avait soulagé mais je suis devenu plus calme parce qu’une combinaison de petites choses m’a apporté la stabilité émotionnelle dont j’avais besoin."

Un état d’esprit qui devrait le mener au bout de son rêve : remporter son premier grand tour.