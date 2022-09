Contador: «Je ne vois pas pourquoi Remco ne pourrait pas gagner le Tour de France»

Alberto, Remco peut-il encore perdre la Vuelta ?

Bien sûr. Jusqu’à ce qu’il ait franchi la ligne d’arrivée dimanche à Madrid, il n’aura pas course gagnée. Il n’est pas à l’abri d’une mauvaise journée samedi ou d’une chute. C’est une étape compliquée, que je connais bien. S’il n’est pas dans un bon jour, il peut vite concéder plus que deux minutes. Après, c’est sûr qu’il est proche de la victoire mais il doit rester vigilant.

Êtes-vous surpris par son niveau sur cette Vuelta?

Non. On connaît son talent, sa solidité et sa maturité. Même s’il est jeune, il reste calme et montre une bonne lecture de la course. En fait, il montre tout ce dont un coureur a besoin pour briller dans un grand tour.

Il est venu à la Vuelta afin de voir ce dont il était capable dans une course de trois semaines. Au départ, il avait des interrogations…

C’est normal, puisqu’il ne comptait qu’un grand tour à son actif. Et encore ! Il n’a que 22 ans et continue à évoluer. Maintenant, il a montré qu’on ne peut plus douter de lui.

Quelle est sa plus grande qualité ?

Sa détermination et son ambition. J’ai l’impression qu’il sait exactement où il veut aller. Il s’est fixé des buts précis et n’avance pas à l’aveugle.

Pensez-vous qu’il pourra gagner le Tour de France ?

Je ne suis pas devin mais dès le moment où il remporte la Vuelta, je ne vois pas pourquoi Remco ne pourrait pas gagner, un jour, le Tour. Il n’a jamais que 22 ans. Il a donc une énorme marge de progression. D’ailleurs, je ne lui vois, actuellement, pas de limites. Peut-être qu’on se retrouvera dans deux ans et que je vous dirai qu’il ne s’améliorera plus, qu’il doit se contenter de telles ou telles courses. Mais, aujourd’hui, son potentiel me semble immense. Vous savez, s’il gagne la Vuelta, il entrera dans la catégorie des vainqueurs de grands tours. Mentalement, cela lui donnera une confiance énorme. Je me souviens de ma première victoire au Tour 2007. J’en suis sorti avec l’intime conviction que je pouvais tout gagner.

Mais le Tour est quand même bien différent de la Vuelta. Il y a notamment beaucoup de cols à 2 000 mètres d’altitude ou plus. Cet enchaînement constitue-t-il le prochain défi que devra relever Evenepoel ?

Bien sûr, le Tour n’est comparable à aucune autre course. Tout y est plus grand qu’au Giro et à la Vuelta. Mais Remco ne doit pas en avoir peur. Il n’a que 22 ans.

Est-il déjà au même niveau qu’un Tadej Pogacar ou un Jonas Vingegaard ?

C’est difficile de les comparer, puisqu’ils ne se sont pas encore affrontés. Remco doit avancer pas à pas et ne doit pas chercher à se comparer à Pogacar ou à n’importe qui d’autre. Qu’il continue à tracer sa propre route, comme il le fait !

Comme vous, Remco est un coureur offensif…

Oui, c’est un point commun entre nous. Il veut aussi gagner les plus grandes courses. Mais la comparaison s’arrête là. Moi, je me défendais bien au contre-la-montre mais je ne dominais pas la concurrence dans cet exercice.

Des coureurs comme lui, Pogacar et d’autres assurent le spectacle…

Oui, c’est comme ça qu’il faut rouler à vélo. Pas en passant son temps à calculer. Il faut prendre des risques, faire des choses différentes.

La presse espagnole compare Remco Evenepoel à Miguel Indurain.

Non, Remco c’est Remco. Il a sa propre personnalité, son propre style. En outre, il brille également dans les courses d’un jour, ce que ne faisait pas Indurain. Ce que Remco réussit en contre-la-montre est phénoménal. Il sort de l’ordinaire. C’est incroyable qu’un coureur aussi léger puisse être si puissant. Dans ce domaine, il casse tous les codes.

L’un de vos collègues sur Eurosport l’appelle le Pitbull.

(Il sourit) Je pense que c’est une bonne définition. Remco sort les crocs quand il monte sur le vélo. Une fois qu’il a défini son objectif, il ne le lâche plus.

Wout van Aert est-il le coureur le plus complet du peloton ?

Il est brillant mais Tadej Pogacar est le plus complet. Il est capable de gagner un chrono, un grand tour, un monument. Il peut être compétitif sur les pavés comme dans les ardennaises. Et Wout van Aert ne joue pas la victoire finale dans un grand tour. D’ailleurs, j’espère qu’il ne changera pas d’avis. Il offre tellement de spectacle et donne tellement de plaisir que ce serait dommage qu’il décide de jouer le classement général d’un grand tour. Le cyclisme a besoin d’un coureur aussi généreux que van Aert.

Dans deux semaines aura lieu le Mondial sur route. La Belgique pourra compter sur van Aert et Evenepoel.

Pour un sélectionneur, c’est un luxe de pouvoir s’appuyer sur deux aussi grands champions. Les options de victoire sont nettement plus importantes. Je ne comprendrais pas que la Belgique passe à côté de ce rendez-vous.

Voyez-vous un coureur espagnol capable de bientôt gagner un grand Tour?

J’espère que Juan Ayuso et Carlos Rodriguez vont continuer dans la voie actuelle. Ils se profilent comme deux coureurs de grands tours. C’est une bonne chose parce que le cyclisme espagnol en a besoin. Être où ils en sont à leurs âges respectifs (NDLR : 19 et 21 ans) est très prometteur.