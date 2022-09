Tour d’Espagne: Enric Mas va se battre «jusqu’à la fin» pour le classement général

Dans la montée de l’Alto del Piornal, Mas a attaqué Evenepoel à plusieurs reprises, sans parvenir à le lâcher. " Remco était très solide aujourd’hui (jeudi, ndlr.) mais je préfère garder le positif. Je me sens bien et je roule avec confiance. Je me sens de mieux en mieux et c’est le plus important. Je suis convaincu que je peux encore faire quelque chose dans les prochains jours", a reconnu Mas.