Evenepoel s’est imposé au sprint au sommet de l’Alto del Piornal avec deux secondes d’avance sur Enric Mas et Robert Gesink. "C’est un nouvel accomplissement. C’était une étape très difficile avec de grosses ascensions. Il y a eu des attaques rapides mais je suis resté calme. C’est ce que j’ai appris le plus", a précisé Evenepoel.

Alors que la victoire a semblé promise à l’échappée avec un groupe de 42 coureurs en tête, les faits de course ont permis à Evenpoel d’aller chercher la victoire après celle dans le chrono de la 10e étape. "En voyant qu’on revenait sur la tête, l’équipe m’a dit d’essayer d’aller chercher la victoire. C’est incroyable de gagner avec le maillot rouge sur les épaules. L’équipe a réalisé un travail fantastique. C’est la journée la plus parfaite de ma carrière."

Au général, le natif de Schepdael compte désormais 2:07 d’avance sur Mas et 5:14 sur Juan Ayuso. "Ce n’est pas encore gagné. Il reste des étapes compliquées et je vais sûrement être attaqué. Mais, ce sera peut-être plus facile à gérer car je sens que j’ai de bonnes jambes", a conclu Evenepoel.